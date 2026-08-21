Festival Hip Hop Kemp byl zrušen. Lidé jsou rozhořčení, nemají žádné informace

Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp, který měl začít v pátek 21. srpna v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí.
Informace o případném vracení peněz za vstupné neuvedli. Festival se měl na hudební scénu vrátit po šestileté přestávce, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.
O zrušení akce nevěděla do poslední chvíle ani její mluvčí. Na místě jsou stovky lidí z Evropy. Někteří pouštějí hudbu, jiní v lese kempují. Jsou zklamaní a rozhořčení. Přítomná je také policie, zjistila ČTK. Pořadatele akce Radka Maliníka se ČTK zatím nepodařilo kontaktovat, nebere telefon.
Dvoudenní program měl v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídnout desítky účinkujících na pěti scénách. „Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás. A my tu partii nedokázali důstojně dohrát,“ uvedli pořadatelé. „Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ dodali. Dvoudenní vstupenka na akci se prodávala za 3500 korun, jednodenní za 1900 korun.
„O zrušení festivalu jsme se dozvěděli včera před devátou večer z e-mailu. Moc nás to mrzí, protože jsme měli Hip Hop Kemp v kalendáři delší dobu a vzhledem k tomu, že jde o letní sezonu, kdy je nabídek na víkendové koncerty opravdu hodně, jsme kvůli tomuto hraní odmítali i další možnosti. Navíc jsme se na festival velmi těšili,“ sdělila ČTK za skupinu Prago Union manažerka Petra Vlková.
Bývalá mluvčí akce Nikol Poselová v pátek ČTK řekla, že Hip Hop Kemp mediálně nezastupuje od čtvrtečních 18:00, pořadatel jí prý zavolal až pozdě v noci. „O zrušení festivalu jsem nerozhodovala ani jsem nebyla součástí rozhodování o jeho produkci či financování. K důvodům zrušení nemám žádné ověřené informace nad rámec veřejného vyjádření organizátora, proto je nemohu komentovat ani o nich spekulovat. Otázky týkající se důvodů zrušení může zodpovědět pouze pořadatel festivalu,“ uvedla v prohlášení.
V areálu bývalé vojenské základy u Hadačky jsou v pátek stovky lidí s auty a motocykly z ČR, Německa, Polska či Chorvatska. Mnozí si vzali kvůli akci volno a přijeli už ve čtvrtek večer, zrušení festivalu je pro ně zklamáním, jsou rozčarovaní. Nevědí ani to, jak to bude s vracením vstupného. V lesíku u areálu kempují ve stanech, někteří připravují jídlo, jiní postávají ve skupinkách a řeší, co budou dělat.
„Momentálně děláme plány, co bude dál. Nemáme ponětí. Možná si někde jinde uděláme nějakou soukromou party, kdo ví,“ řekl ČTK Uli z Bavorska. Na Plzeňsko přijel vlakem a potom na elektrokole, řeší proto také to, jak v areálu kolo nabije. Někteří z hudebníků, kteří měli vystoupit na Hip Hop Kempu, podle něj hrají v Praze, jet tam ale určitě nebude možné pro všechny zklamané návštěvníky, řekl Uli.
„Hip Hop Kemp zrušen a já už jsem v tom zatraceném Bavorsku kousek od Česka,“ postěžoval si sociálních sítích jiný ze zahraničních návštěvníků.
Na festivalu měli vystoupit hudebníci mimo jiné z USA či Švédska. Na sociálních sítích některých vystupujících ale není žádná zmínka o účasti na Hip Hop Kempu nebo o zrušení jejich vystoupení.
U vjezdu do areálu je několik policejních vozů. Kvůli festivalu se policie chystala posílit služby, na místě měl být i antikonfliktní tým. Akce v minulosti patřila k problematickým, východočeští policisté zjistili množství zejména drogových deliktů. Podle policejní mluvčí Evy Červenkové zatím policisté nezjistili žádné vážnější problémy.
Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a byl dlouhodobě považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. První ročník byl v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.
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