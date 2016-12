Kdo získá hudební cenu Vinyla? Šanci mají Midi Lidi i Tomáš Palucha

12. 12. 2016

Hudební ceny Vinyla, které se budou předávat 9. února v pražském Lucerna Music Baru, zveřejnily své nominace. Porota hudebních publicistů rozhodla, že letos se o album roku ucházejí čtyři nahrávky. Mezi nimi jsou kytaroví Tomáš Palucha, kteří zaujali kritiku albem Guru, emotivní debut These Semi Feelings, They Are Everywhere jednočlenného projektu dné, experimentální duo Sister / Body s deskou Spells a Midi Lidi se svojí poslední nahrávkou Give Masterpiece a Chance!. Během večera bude rovněž vyhlášen projekt a objev roku.

NOMINACE:

DESKA ROKU

Tomáš Palucha – Guru

dné – These semi feelings, they are everywhere

Sister / Body – Spells

Midi Lidi – Give Masterpiece a Chance!

OBJEV ROKU

Orient

Zagami Jericho

Ghettoblaster

POČIN ROKU

Label Opak Dissu

8 CD Box Oldřich Janota

Festival Itch My ha ha ha

