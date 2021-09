Kdo potřebuje Ježíše? Kanye West dospěl, tak dobré album nenatočil už roky

Americký raper Kanye West sliboval svou desátou studiovou desku už na konec července, po několika odkladech nakonec vyšla až uplynulou neděli. Jiný den v týdnu to nejspíš být nemohlo: Westovu nahrávku nazvanou Donda můžeme znovu směle zařadit do kategorie křesťanského rapu.

Trvá skoro 100 minut, vystřídá se na ní kolem třicítky hostů a stejný počet producentů. A byť je pojmenovaná po raperově matce, která zemřela v roce 2007 po banální plastické operaci, opět je to album hlavně o Kanyem Westovi - nestřídmém egomaniakovi a samozvaném géniovi, jehož excesy a kontroverze poslední roky skoro zastínily tvorbu.

Přes všechny spory, které vydání Dondy provázely, teď ale jako by hudba u Westa po dlouhé době byla na prvním místě. Už se nepotřebuje schovávat za náboženská klišé televizních kazatelů, zase chce říct něco důležitého.

Donda je album o ztrátě, smíření a nových začátcích, pokus vyrovnat se s protiklady života, které nahlédneme až v dospělosti. Westovo nejlepší za posledních osm let. Přes převládající introspektivní a spirituální témata je to nicméně také deska typicky megalomanská, jakých má raper v diskografii už celou řadu. Znovu ohýbá žánry, divoce míchá rock, hip hop i gospel a překvapuje neslyšenými postupy.

Trapové beaty se přirozeně prolínají s varhanami a kostelními sbory, oslavuje se bůh i nestřídmý rapový životní styl. Na rapové album má Donda překvapivě málo perkusivních zvuků, což nepochybně souvisí s tématem. Nad vším se jako memento mori vznáší úryvky z proslovů Westovy matky.

Náboženské probuzení

Nečekaná smrt Dondy Westové v listopadu 2007 raperem otřásla. Nejprve natočil svoji nejemotivnější desku 808 & Heartbreak a utrhl si ostudu na ceremoniálu cen MTV Video Music Awards, kde nevyzván přišel na jeviště a sebral mikrofon vítězné Taylor Swiftové, aby publiku oznámil, že zpěvačka Beyoncé byla lepší.

Celý svět sledoval jeho pád z piedestalu. Na kritiky oslavovaném albu My Beautiful Dark Twisted Fantasy se zrodil nový West - zuřivý, šílený a plný protikladů. Vrcholem této éry byl surový, v textech často vyloženě pornografický Yeezus z roku 2013.

Pak se West několikrát psychicky zhroutil, léčil se ze závislosti na prášcích a následně se obrátil k bohu. Gospelové vlivy jsou slyšet na deskách The Life of Pablo i následné miniatuře Ye, po nichž předloni vydal ještě dvě čistě gospelové nahrávky Jesus is King a Jesus is Born. Za tu první dokonce dostal Grammy v kategorii Nejlepší současné křesťanské album.

Track Hurricane z nového alba Donda. | Video: Kanye West

Donda představuje dosavadní vrchol tohoto náboženského období - spojení současného rapu a gospelu tady snad poprvé působí přirozeně. Intimita a patos jsou vyvážené, písně introspektivní i intenzivní a nepůsobí nedodělaně.

West striktně dodržuje pravidlo nulového počtu vulgarit. Tomu se museli podřídit i hosté, do jejichž impozantního zástupu patří současné hvězdy jako The Weeknd, Travis Scott a Young Thug, mladé objevy Fivio Foreign, Vory či Roddy Ricch nebo slavní Jay-Z a Buju Banton.

Vyrovnání se světem

Donda hudebně destiluje vrcholy Westovy nedávné tvorby - ve skladbách Hurricane nebo Moon se opakuje euforická transcendence jeho bočního projektu Kids See Ghosts z roku 2018, sbory v písních Jail a 24 si berou to nejlepší z jeho gospelových desek a při Off the Grid a Heaven and Hell si nelze nevzpomenout na mrazivé, kovové beaty, které dodal na poslední album svého chráněnce Pushy T.

Záblesků geniality je tu spousta, byť dřívější suverénnost a šarm poprvé střídají také pochyby a tápání - ty ale Westa polidšťují.

Jeden z nejsilnějších momentů přichází v poslední třetině s trackem Jesus Lord. Je to devítiminutová litanie v jednoduché rytmické smyčce, minimalistická, ale absolutně účinná. West se v refrénu s gospelovým sborem opakovaně ptá: "Řekni mi, je tady někdo, kdo potřebuje Ježíše Pána?" Odpověď se nabízí - pomoc by nejspíš potřeboval sám West, kterému místy přeskakuje hlas, když vypráví příběh afroamerické rodiny uvězněné v pasti společenské nerovnosti.

Jeden z nejsilnějších momentů přichází s trackem Jesus Lord. | Video: Kanye West

O chvíli později v Come to Life zpívá do jemné klavírní melodie o spáse, aby regulérní stopáž desky ukončil s No Child Left Behind, kde se jen líně převalují repetitivní varhany, jako bychom definitivně opouštěli zemskou tíži. Chvíli se zdá, že se čtyřiačtyřicetiletý raper konečně vyrovnal se světem.

Škoda že tady Donda nekončí a pokračuje zbytečným dodatkem čtyř alternativních verzí písní s dalšími hosty, mezi nimiž jsou zpěvák Marilyn Manson a raper DaBaby. Jejich účast na poslechovém večírku v Chicagu minulý čtvrtek vzbudila mediální pozdvižení - první jmenovaný má na krku několik obvinění ze sexuálního napadení, druhý je popotahován za homofobní poznámky, které vyřkl na koncertě a odmítá se omluvit.

Ať už to od Westa byla jen provokace, způsob, jak kritizovat takzvanou cancel culture, nebo snad pokus o gesto křesťanského smíření s hříšníky, kteří potřebují pomoc, Dondu to zbytečně zatáhlo do současných kulturních válek. A určitě se to odrazilo v prvních, spíše negativních recenzích - britský magazín Independent albu dokonce udělil nula hvězdiček.

Skryto pod kontroverzí

Pár hodin poté, co se deska v neděli objevila na streamovacích službách, vzkázal Kanye West přes sociální sítě, že firma Universal ji vydala bez jeho svolení. Jako kdyby uvedení Dondy nebylo už tak dost chaotické.

Sám West k ní uspořádal tři obří večírky - dva na stadionu v Atlantě a jeden v Chicagu. Desku na nich představil ještě nedodělanou a vše doprovodil zvláštními performancemi. Při druhém večírku prováděl jakýsi obřad s předměty, které mu zůstaly po matce, pro ten třetí nechal postavit repliku domu, kde vyrůstal.

Za necelý měsíc, který West podle všeho strávil v improvizovaném studiu v útrobách atlantského stadionu, se některé skladby výrazně proměnily, podle fanoušků k horšímu. Možná měla Donda navždy zůstat jen doprovodem k performance, kterou se West chtěl definitivně vzdálit běžným představám o populární hudbě. Anebo se nám zoufalou nedokončeností snažil vzkázat, že se smrtí rodiče se úplně nejde vyrovnat nikdy.

Nakonec ale kolem Dondy vytvořil tak nesnesitelně monumentální kampaň, že skutečnost těžko mohla naplnit očekávání. Vedle spektáklu musela hudba zbavená příběhu a kontroverzí nutně vypadat jako druhotná.

Právě tady ale tkví naděje: až opadne povyk, který má s obsahem nahrávky jen málo společného, naučíme se Dondu poslouchat jako první skutečně dospělou desku rapera, který ještě po čtyřicítce připomínal věčné dítě.