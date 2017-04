Kdo patří do Bohnic? Festival Mezi ploty slaví 25 let, zahraje na něm i Richard Müller

před 23 minutami

Pražský festival Mezi ploty, který se tradičně koná v areálu bohnické psychiatrické léčebny, slaví 27 a 28. května čtvrtstoletí. Blahopřát bude na čtrnácti scénách přes 120 účinkujících včetně Richarda Müllera, Lenky Dusilové, Xindla X či Tomáše Kluse. O vstupenky na festival proběhne na Aktuálně.cz soutěž.

K letošnímu jubilejnímu ročníku multižánrového festivalu Mezi ploty se organizátoři rozhodli připravit speciální kampaň se sloganem Patřím do Bohnic, jíž se zúčastnilo několik zpěváků a herců. Podívejte se na ně níže v článku.

Mezi ploty 2017

Festival Mezi ploty se koná 27. a 28. května v areálu pražské bohnické psychiatrické léčebny.

Vstupenky jsou do 26. května k mání v předprodeji Ticketstream za 290 Kč (jednodenní) a 490 Kč (na celý víkend). Na místě budou stát 350 a 600 Kč.

Děti do 15 let platí na místě 150 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma, stejně jako držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.