Hudba

Kdo může letos získat ceny Anděl? Nejvíce nominací mají rapeři Gufrau a Victor Kal

ČTK

Tři šance na zisk ceny České hudební akademie (ČHA) Anděl má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal, který s ní vystupuje. Sošku Anděla si tak mohou odnést za vítězství v kategoriích objev, společný projekt a za skladbu Navždycky blázen, na které se podílel i rapper Rohony.

Rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal mají letos tři nominace na ceny Anděl.
Rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal mají letos tři nominace na ceny Anděl.Foto: Futurum Music Bar
Dvě nominace mají díky hlasování akademiků ve druhém kole Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová.

Vyhlášení cen za rok 2025 v se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Slavnostním předáváním provedou Libor Bouček a Martin "Mikýř" Mikyska. O vítězích celkem 15 kategorií rozhodnou ve třetím kole hlasování členové ČHA. Jedinou výjimkou je tradičně síň slávy, jejíž letošní laureát je už zvolený a bude rovněž oznámen v dubnu.

Michal Prokop a Framus Five si dvě nominace vysloužili za album Ostraka, Mňága a Žďorp za nahrávku Hoříš? Hořím!, Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum, Calin a Ewa Farna za singl Ať je klid, James Cole a Idea za album Done a Dorota Barová za album Píseň pro Mi. V nejvíce sledované kategorii album o cenu usiluje také David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj.

Kompletní seznam nominovaných se nachází na stránkách www.cenyandel.cz.

Sólovým interpretem roku 2024 se na cenách Anděl stal Vladimír Mišík za svoji desku Vteřiny, měsíce a roky, stala se také albem roku. V kategorii sólová interpretka si vítězství odnesla Kateřina Marie Tichá za album Plamen, které natočila s kapelou Bandjeez. Skupinou roku se za své první album nazpívané v češtině s názvem Když múzy mlčí stalo uskupení Monkey Business. Do Síně slávy byl uveden Ivan Mládek.

Ceny Anděl uděluje každoročně hudební akademie od roku 1991. Od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Prvního kola hlasování se letos zúčastnilo celkem 427 akademiků.

