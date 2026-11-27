V pražském sále Forum Karlín v pátek večer organizátoři vyhlásí výsledky hudební ankety Český slavík. Lidé mohli zasílat hlasy svým favoritům do 15. listopadu na webu ankety. Stejně jako v předchozích ročnících mohli vybírat v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap.
O přízeň fanoušků se ucházejí také nominovaní v kategorii Objev roku. Letos jsou to zpěvačky Thera a Charlotte Gott, zpěvák Slavíček a skupina Gufrau. Slavnostní předávání cen odvysílá v přímém přenosu televize Nova. Moderátory budou Aleš Háma a Ondřej Sokol.
Při vyhlášení výsledků zazpívají mimo jiné Ewa Farna, Janek Ledecký, Václav Noid Bárta, Vojtěch Dyk a Markéta Irglová a vystoupí kapely Monkey Business a Mirai.
Pořadatelé už na začátku listopadu sdělili, že do síně slávy ankety Český slavík letos vstoupí Jan a František Nedvědovi. Vstupu do síně slávy se bratři Nedvědové dočkají 30 let od svého vystoupení na pražském Strahovském stadionu 21. června 1996 u příležitosti padesátin písničkáře Jana Nedvěda. Koncert, který navštívilo 60 000 lidí, byl přehlídkou domácích folkových a country skupin.
Vloni se objevem roku v anketě Český slavík stal Renne Dang. V kategorii Hip Hop & Rap zvítězil Calin, skupinou roku byla kapela Kabát. Zpěvákem roku se poprvé stal Václav Noid Bárta a zpěvačkou roku a absolutním slavíkem byla Ewa Farna. Do síně slávy vstoupil Vladimír Mišík.
Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami kolem nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova, loni 21. listopadu slavnostní show k vyhlášení výsledků Českého slavíka 2025 sledovalo v průměru po celou její dobu víc než 1,2 milionu diváků.
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