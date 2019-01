Karel Gott ze zdravotních důvodů zrušil narozeninový koncert v Praze

před 15 minutami

Zpěvák Karel Gott odřekl narozeninový koncert, který se měl uskutečnit 14. června v pražské O2 areně k jeho osmdesátinám. Oslabená imunita interpretovi nedovolí zapojit se naplno do příprav koncertu tak, jak by si to představoval, sdělila jeho mluvčí Aneta Stolzová. Dodala, že žádné další závazky Gott zatím neodvolal, ohroženo by tedy nemělo být jeho plánované vystoupení na 27. ročníku festivalu Benátská!, který se koná v Liberci od 25. do 28. července.

"Po dlouhém rozmýšlení a na základě konzultací s lékaři se pan Gott rozhodl již nyní zrušit červnový koncert k jeho jubileu. Nechce zklamat své příznivce tím, že by hrozilo odložení koncertu těsně před jeho konáním. A dále nechce blokovat pracovní program svým kolegům, které v průběhu podzimu oslovil s přáním, aby se koncertu zúčastnili a zapojili se do programu podobně jako u předešlých kulatin," uvedla mluvčí Stolzová. Zpěvák v posledních letech zápasí se zdravotními problémy. Před dvěma měsíci kvůli akutnímu respiračnímu onemocnění zrušil vystoupení na Galavečeru hvězd v Plzni. Loni v únoru strávil téměř dva týdny kvůli silné chřipce ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Kvůli nemoci tehdy nemohl vystoupit na plese v Českých Budějovicích ani na Česko-Slovenském plese v pražském Obecním domě. Gott předloni oslavil 60 let na scéně. V roce 2016 bojoval se zdravotními problémy spojenými s nádorovým onemocněním. Už tehdy prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá s hudební kariérou rozloučit. Nakonec se začal postupně vracet na scénu.