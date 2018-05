Karel Gott vydává nové album. Promítla se v něm radost z návratu, říká po nemoci

před 3 hodinami

Osmasedmdesátiletému Karlu Gottovi prý nedávné zdravotní problémy přinesly nové životní zkušenosti. Promítl je na studiovou desku, kterou začátkem příštího měsíce vydá Supraphon.

Začátkem června Karel Gott vydá nové studiové album. Bude se jednat o jeho první od chvíle, kdy roku 2016 trpěl zdravotními problémy.

Deska nazvaná Ta pravá bude kombinací popové klasiky a standardů, které chtěl Gott natočit již dříve. Titulní píseň napsal zpěvák a skladatel Marek Ztracený, album 8. června vydá Supraphon.

Nahrávky vznikaly v průběhu pěti let. "Začali jsme natáčet v roce 2013, ale po dvou letech přišel nečekaný a hodně velký zdravotní problém, kdy jsem musel nedobrovolně přerušit svou práci," uvádí Gott.

"Když jsem byl potom z nejhoršího venku, následovalo delší léčení a už jsem vlastně ani nepočítal s tím, že bych se k natáčení vrátil. Moc jsem nevěřil, že by to ještě vůbec bylo možné. Popravdě řečeno, ani jsem se tím nezabýval, protože myšlenky jsem měl někde úplně jinde," vypráví zpěvák.

Nemoc mu prý přinesla další životní zkušenosti. "A to, že se v mých nových nahrávkách promítla radost z návratu," dodává.

Mezi dvanácti písněmi jsou známé zahraniční hity jako You'll Be In My Heart od Phila Collinse, hit Frankieho Valliho z konce 60. let minulého století Can't Take My Eyes Off You, When I Need You či Hot Stuff.

Českými texty je opatřili Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský a Miloš Skalka.

Překvapením může být spolupráce s písničkářkou Radůzou, která přebásnila píseň If Tomorrow Never Comes ze zpěvníku Gartha Brookse, hvězdy americké country.

Album obsahuje i duet se zpěvačkou Dashou, která s Gottem nejprve jako sboristka a později coby sólistka vystupuje již osmnáctým rokem. "Podle mne je to jedna z vůbec nejpozoruhodnějších, nejmodernějších a současně nejstylovějších zpěvaček u nás," poznamenává Gott, který s Dashou nazpíval Somewhere Out There od hitmakerů Barryho Manna, Cynthie Weilové a autora filmové hudby Jamese Hornera.

Album se jmenuje dle písně Marka Ztraceného Ta pravá. "S Markem jsem se vlastně neznal. Viděl jsem sice v televizi jeho profil, kde mě zaujal, ale to bylo všechno. A pak se najednou sám ohlásil. Byla to doba, kdy jsem se zrovna vrátil z nemocnice, kde jsem strávil opravdu hodně času. Proto pak do té písně vložil slova ,štěstí se jenom na chvíli unavilo'," podotýká Gott.

V současné době k titulní písni nového alba vzniká videoklip v režii Martina Paseckého, který natočil i dřívější video k duetu Karla Gotta s Petrem Kolářem To jenom láska zastaví čas. Nový klip vzniká mimo jiné v pražské Lucerně.

"Je jedním z koncertních sálů, kde jsem stál na pódiu nejčastěji," vysvětluje Gott.

Osmasedmdesátiletý Gott měl předloni zdravotní problémy. Už v té době prohlásil, že ani po těžké nemoci se nehodlá rozloučit s hudební kariérou. Přestože ho občas provázejí nemoci, začal se postupně vracet na scénu.

12. června za doprovodu Boom!Bandu Jiřího Dvořáka vystoupí na samostatném koncertu v pražské O2 areně.