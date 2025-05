Boy band Lunetic se vrací. V novém videoklipu k singlu Sdílej hrají i jejich děti

Legendární česká skupina Lunetic se po dlouhých 14 letech vrací na hudební scénu s novým singlem Sdílej, který vychází společně s emotivním videoklipem. Novinka se obsahově zaměřuje na téma lidského sdílení – nikoli toho digitální, ale toho skutečného, mezilidského.

Autorem hudby je přímo Václav Jelínek a další členové Luneticu. Text napsal David Škach, člen kapely, jehož k písni inspirovala jeho vlastní dcera: "Od chvíle, kdy jsem se stal tátou, si uvědomuji, jak důležité je sdílet - zážitky, emoce, čas…," říká David. S jeho slovy souhlasí i Václav Jelínek a Aleš Lehký, kteří dodávají: "Jde o opravdové sdílení života - lásky, radosti, strachu, smutku. Všechno, co tvoří náš příběh."

Videoklip vznikl v Žatci pod taktovkou severočeské produkce - kapela tím chtěla podpořit regionálního ducha. Zatímco v roce 1998 Lunetic dojímali fanoušky klipem k písni Máma, kde se objevily jejich maminky, tentokrát přichází nový moment - role otců. "Už nejsme kluci z plakátů holčičích pokojíčků - jsme tátové, chlapi, co vědí, co má skutečnou hodnotu. A právě to chceme předat i našim fanouškům," říká Aleš Lehký.

Nový videoklip kapely Lunetic k singlu Sdílej. | Video: LuneticVEVO

Ve videoklipu se objevují všechny děti tří členů kapely - Davida Škacha, Aleše Lehkého a Václava Jelínka. Klip ale není jen o rodičovství - je o mezilidském sdílení obecně. Mezi partnery, přáteli, rodiči a dětmi. O skutečných momentech, které dávají životu hloubku. Natáčelo se bez herců, bez scénáře a bez stylizace - klip zachycuje přirozené chvíle blízkosti, důvěry a lásky. "Chtěli jsme ukázat, že to nejcennější máme často přímo před sebou," shodují se členové kapely Lunetic.

Hudební skupina letos navíc slaví 30 let od svého založení a chystá se to 9. října oslavit koncertem v O2 universu. K vidění bude živá kapela, profesionální tanečníci, LED projekce i světelná show. "Budeme tančit, skákat salta jako za mlada… a možná to i přežijeme," tvrdí Aleš Lehký. Měly by zaznít jak jejich největší hity, tak i nová tvorba.