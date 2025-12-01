Hudba

Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Legendární britská heavy metalová skupina Judas Priest vystoupí příští rok v srpnu v ostravské Ostravar Aréně. Přijede v rámci chystaného turné Faithkeepers 2026. Vstupenky budou v prodeji od 5. prosince. V pondělí to za pořádající agenturu řekl Ondřej Pojzl. Připomněl, že v roce 2022 byla kapela uvedena do rock&rollové síně slávy.
Skupina Judas Priest během svého koncertu v americkém Texasu v říjnu roku 2025.
Skupina Judas Priest během svého koncertu v americkém Texasu v říjnu roku 2025. | Foto: Profimedia.cz

"Dá se říci, že Judas Priest si i nadále drží pozici jedné z největších a nejlepších britských kapel, které vznikly za posledních více než 50 let. Jejich chystané evropské turné bude mít 14 zastávek. Kromě Ostravy vystoupí například ve Francii, Španělsku či na Slovensku," řekl Pojzl.

Skupina v Česku koncertovala už několikrát, přičemž loni hned dvakrát. V březnu vystoupila v pražské O2 Aréně společně s kapelami Saxon a Uriah Heep. O několik měsíců později byla hlavní hvězdou festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku, kde zahrála i v roce 2022.

