Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě

"Dá se říci, že Judas Priest si i nadále drží pozici jedné z největších a nejlepších britských kapel, které vznikly za posledních více než 50 let. Jejich chystané evropské turné bude mít 14 zastávek. Kromě Ostravy vystoupí například ve Francii, Španělsku či na Slovensku," řekl Pojzl.
Skupina v Česku koncertovala už několikrát, přičemž loni hned dvakrát. V březnu vystoupila v pražské O2 Aréně společně s kapelami Saxon a Uriah Heep. O několik měsíců později byla hlavní hvězdou festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku, kde zahrála i v roce 2022.
Historie Judas Priest sahá do přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy kapela vznikla v Birminghamu. Počátkem 80. let dala spolu s Iron Maiden, Saxon a dalšími skupinami vzniknout směru označovanému jako nová vlna britského heavy metalu. Jeho ohlas trvá dodnes.