Hudba

Když úřaduje ego, peníze či odlišné názory. Slavné rozkoly známých kapel

Jaroslav Totušek
před 1 hodinou
Poté co se Ota Klempíř letos po letech spolupráce rozešel s kapelou J.A.R., znovu ožilo téma napjatých vztahů uvnitř slavných skupin. Ani ta největší jména světové hudební scény nejsou imunní vůči egu, "ponorkám" či názorovým střetům. Připomeňte si šest případů, kdy se hudebníci dostali do sporu s vlastní kapelou.
Roger Waters při vystoupení v pražské O2 areně v srpnu 2013.

Roger Waters vs. Pink Floyd

Celý příběh kolem Rogera Waterse a Pink Floyd je plný napětí a rozporů. Od roku 1972 se Waters stal hlavním autorem nové produkce kapely, zejména textů. Ostatní členové byli spokojení, že mohou jeho nápady hudebně rozvíjet, ale sami už moc nepřispívali. Waters byl přesvědčený, že právě psaní textů je klíčem k umělecké hodnotě, zatímco hraní na nástroje nebo zpěv zvládne "kdokoli". Postupně tak nabyl dojmu, že táhne celou kapelu sám. Následující období už bylo poznamenané vztahovými rozpory. Při práci na albu The Final Cut už spolu Waters a Gilmour sotva komunikovali. Nakonec Waters kapelu opustil s přesvědčením, že tím Pink Floyd končí. Jenže Gilmour a bubeník Nick Mason pokračovali dál a soudně si vybojovali právo používat jméno kapely. Podle mnohých fanoušků ale bez Waterse skupina pozbyla svého šarmu.

Další zprávy