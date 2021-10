Kapela Druhá tráva oslavila v Brně třicetiny, jako host vystoupila Dusilová

Třicetiny oslavila nedělním koncertem v Brně kapela Druhá tráva vedená zpěvákem Robertem Křesťanem. Hostem večera byla Lenka Dusilová.

Na pódiu se objevil také producent Ivo Viktorin. Frontman folkové skupiny AG Flek s Druhou trávou spolupracoval na většině jejích nahrávek.

Koncert se uskutečnil v Sono Centru. "Nejvíce sošek Anděl letos od Akademie populární hudby získala Lenka Dusilová a Robert Křesťan s Druhou trávou," připomíná za pořadatele Roman Helcl, že nyní se vítězové setkali na pódiu.

Druhá tráva obdržela Anděla v kategorii Folk za nahrávku Díl první, kterou vydala vloni. Zároveň byl Robert Křesťan uveden do síně slávy. Nedělní koncert v Brně měl být původně křtem právě alba Díl první. "Ale vzhledem k tomu, že termín vystoupení posunula celosvětová pandemie do roku, kdy Druhá tráva slaví 30. let, rozhodli se muzikanti na místě oslavit i svoje výročí,“ doplňuje jejich manažer David Němeček.

Přestože Druhá tráva bývá často označována jako folk & country nebo bluegrassová, od počátku míchá styly. "Charakterizují ji dva výrazné znaky, a to autorská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana, a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny," míní Roman Helcl.

Druhá tráva chtěla vloni zveřejnit dvě desky. Na první měly být coververze skladeb autorů, kteří ovlivnili zpěváka Křesťana, druhý disk měl obsahovat nové písně. Skupina se však kvůli pandemií přerušené spolupráci s producentem Eddiem Stevensem ocitla v situaci, kdy měla hotové všechny převzaté skladby a pouze několik vlastních. Proto se rozhodla vydat mix obou pod názvem Díl první a s pokračováním počkat.

Žhář, píseň Krise Kristoffersona, v podání Druhé trávy. Foto: Olga Zmelíková. | Video: BrainZone Promotion

Na nahrávání dohlížel Brit Stevens, známý prací pro elektronickou kapelu Moloko nebo Slovenku Janu Kirschner. "Měl zásadní roli, určoval zvuk a aranžmá, každá se natáčela při jiném rozestavění mikrofonů a kapely. Využil potenciál sestavy, věděl, čeho jsme schopni. Sami bychom asi takovou odvahu neměli. On je člověk s jasným názorem, který dokáže vysvětlit a prosadit," popsal bendžista Luboš Malina.

Stevens obohatil osobitý zvuk Druhé trávy o prvky typické pro elektronickou muziku i další žánry.

Kromě tří autorských skladeb Roberta Křesťana posluchači na nahrávce Díl první najdou písně Toma Waitse, Stinga, Krise Kristoffersona nebo Nine Inch Nails. Autorem všech textů je Křesťan, vždy vycházel z originálů.

"Podle svých schopností jsem se snažil co nejvíce držet původního tématu, ale ze svých zkušeností překladatele vím, že originální verzi nelze zcela vystihnout. Autor často chápe písničku jinak než ten, kdo ji poslouchá," vysvětlil.