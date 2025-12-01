Chinaski vydali album 1. Symfonická. Další koncerty kapela chystá až v létě 2026

První z 18 vystoupení v kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků a letních kin se uskuteční 13. června ve Valašském Meziříčí. Kapela to oznámila na setkání s novináři.
"Letos to byl opravdu výživný rok. Zahráli jsme si na zaplněných stadionech, vydali výroční desku 30, odehráli koncert se symfoňákem a užili si spoustu dalšího hraní. Zároveň jsme si po deseti letech dopřáli úplně volné léto. Na chystaném turné vystoupí jako host Libor Bouček, z čehož jsme nadšení. Lidé se mají na co těšit, a hlavně se těšíme my, že si po pauze zahrajeme. Máme před Vánoci, ale už se nemůžu dočkat léta," řekl zpěvák a kytarista Michal Malátný.
Album 1. Symfonická vzniklo jako záznam květnového koncertu v pražském Foru Karlín, kde Chinaski vystoupili společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR) pod vedením dirigenta Jana Kučery. Večer přinesl publiku nové aranže známých hitů kapely, o které se postaral klávesista Jan Steinsdörfer. Například píseň 1970 zazněla v reggae stylu, Tabáček připomínal hollywoodskou filmovou melodii a do písně Víno se promítly prvky moravského folkloru. Na pódiu se objevili také hosté Jitka Čvančarová a Ondřej Ruml.
"Koncert i nahrávku hodnotím jako velmi dobré. Jsem spokojený, jak nám to všechno vyšlo. Vždycky záleží na výběru repertoáru a na tom, kdo se ujme aranžmá. Tentokrát musím smeknout před Honzou Steinsdörferem, jak se mu podařil výběr písniček i jejich zpracování," uvedl ředitel SOČR Jakub Čížek.
"Pro nás je to vždy takový výlet trošku jinam mimo klasickou hudbu. Neděláme to poprvé. Máme za sebou projekty s Tata Bojs, Anetou Langerovou nebo Radůzou a budeme v tom pokračovat. Už máme plán na podzim roku 2026, ale prozradím ho až na tiskové konferenci v dubnu ke 100. sezoně SOČR," dodal.
Turné Chinaski s názvem Open air léto 2026 se uskuteční od června do září. Všechny koncerty skupina odehraje na menších místech pod širým nebem. "Jsou to už tři roky, co jsme nebyli v menších městech, kam jezdíme strašně rádi. Právě teď pracujeme na pár nových písničkách a věřím tomu, že některé z nich si v létě na koncertech už i společně zazpíváme," podotkl Malátný.
Skupina Chinaski prorazila s druhým albem Dlouhej kouř z roku 1997. Nahrávka nazvaná Rockfield, která vyšla před deseti lety, se stala platinovou a svého času byla nejprodávanější v Česku. Za tři desetiletí na hudební scéně se Chinaski pyšní téměř 50 rádiovými hity, mnohé z nich zlidověly.