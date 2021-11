Kapela Black Eyed Peas vystoupila v Izraeli, odmítla výzvu k bojkotu

Americký zpěvák a raper will.i.am odmítl výzvu propalestinských skupin, které po něm žádaly, ať zruší vystoupení své kapely The Black Eyed Peas v Izraeli a připojí se k bojkotu země. Člen skupiny oceněné šesti cenami Grammy odvětil, že se nehodlá řídit politikou.

Jak připomíná agentura AP, skupina aktivistů vedená Palestinci už roky žádá bojkot Izraele kvůli tomu, jak představitelé tohoto státu zachází s palestinskými obyvateli. Slavní interpreti jako Lana del Rey, Lorde, Elvis Costello či Lauryn Hillová pod tlakem hnutí zrušili plánovaná vystoupení v Izraeli. Naopak Madonna, Bob Dylan, Elton John, Britney Spearsová či kapely Radiohead a Guns N’ Roses se zastrašit nedali.

Mezinárodní uskupení vystupuje pod zkratkou BDS, v českém překladu je to Hnutí pro bojkot, stažení investic a sankce. Volá po tom, aby ostatní státy přestaly do Izraele investovat, a naopak vůči němu zavedly sankce. Izrael naopak obviňuje aktivisty z toho, že se jej snaží delegitimizovat, či je osočuje z antisemitismu. To zase odmítají aktivisté.

Kapela Black Eyed Peas v Jeruzalémě vystoupila toto pondělí, na takzvaný Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny, jejž od roku 1977 slaví Organizace spojených národů.

"Jsem muzikant, jsem nadšenec do technologií a místním se naše hudba líbí," řekl agentuře will.i.am na dotaz, zda to bylo správné. "Mám se kvůli politice obrátit zády k lidem, kteří tu žijí? To se přece nedělá. V Izraeli jsou úžasní lidé, stejně jako v Palestině. I tam se jednou vypravíme," doplnil.

Francouzská odnož hnutí BDS na webu napsala, že koncert Black Eyed Peas v Jeruzalémě je "o to skandálnější", neboť se koná právě na Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny. Aktivisté vyzvali své příznivce, aby na sociálních sítích volali po zrušení akce s použitím hashtagu #WhereIsTheLoveforPalestinians (volně přeloženo #PročNemilujetePalestince).

Will.i.am říká, že má k Izraeli spoustu osobních vazeb. Zemi bojkotovat nehodlá. Poprvé sem přiletěl s babičkou, zpěvákova první přítelkyně byla Izraelka. A když kapela vznikla v americkém Los Angeles, zprvu zkoušela v ložnici izraelského kamaráda, se kterým také hudebníci slavili šabat.

Jeden z největších hitů Black Eyed Peas nazvaný I Gotta Feeling z roku 2009 obsahuje hebrejské výrazy jako chaim (život) nebo mazel tov (hodně štěstí). A na loňské skladbě Shake Ya Boom Boom kapela spolupracovala s izraelským popovým duem Static & Ben El Tavori, doplňuje agentura AP.

Zpěvák will.i.am navíc v Kalifornii provozuje technologickou firmu nazvanou i.am+, která v roce 2016 koupila izraelský start-up. Frontman sestavy tak do Izraele jezdí i kvůli setkání s představiteli zdejšího technologického sektoru.

Toto pondělí se zároveň zúčastnil Mezinárodního inovátorského fóra pořádaného izraelskou organizací Improvate. Kromě něj dorazili bývalý britský premiér Tony Blair, šachový velmistr a ruský disident Garry Kasparov nebo podnikatel Michail Chodorkovskij, doplňuje newyorský deník Algemeiner Journal.

Na jeruzalémský koncert The Black Eyed Peas přišlo okolo osmi tisíc lidí. Všichni museli mít negativní test na koronavirus, nebo ukončené očkování třetí dávkou. Akce se konala v době, kdy také Izrael sužují obavy z nové varianty koronaviru přezdívané omikron. Kvůli ní se země alespoň na 14 dnů zcela zavřela před zahraničními turisty a uvalila karanténu na Izraelce vracející se z ciziny.

"Samozřejmě není moudré v téhle době koncertovat, například váháme, jestli publikum jako dřív vyzývat, aby s námi zpívalo refrény," říká will.i.am v narážce na to, že virus se může šířit také při zpěvu. "Ale doufáme, že brzy budou všichni naočkovaní, že budou nosit respirátory, a díky bohu, že jsme zrovna v Izraeli, kde už tolik lidí dostalo třetí dávku," dodává.

Zpěvákovi na nemoc covid-19 zemřelo několik blízkých, přesto zůstává optimistický. "Lidstvo už vydrželo leccos včetně moru. Musíte věřit v lidi a jejich odolnost," dodává.

The Black Eyed Peas už v Izraeli účinkovali v letech 2006 a 2007.

Hnutí BDS volající po bojkotu Izraele naposledy minulý měsíc podpořila irská spisovatelka Sally Rooneyová, když odmítla poskytnout práva na překlad svého nového románu do hebrejštiny. Podle britského Guardianu v reakci na to dvě známé sítě izraelských knihkupectví Steimatzky a Tzomet Sefarim odstranily romány Rooneyové z nabídky. Firmy v zemi provozují přes 200 obchodů.