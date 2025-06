Duněla děla, zářil ohňostroj. Kapela AC/DC vystoupila v pražských Letňanech

Pražský koncert AC/DC nabídl očekávanou rokenrolovou zábavu zakončenou duněním z děl při závěrečném přídavku For Those About to Rock (We Salute You). Australská hardrocková skupina se pak se zaplněným areálem v Letňanech rozloučila ohňostrojem.

Nechyběly ani efekty tradičně doprovázející jejich vystoupení - houpající se sklolaminátová atrapa obrovského zvonu nad jevištěm při skladbě Hells Bells nebo dlouhé kytarové sólo kytaristy Anguse Younga v Let There Be Rock.

Koncert podle pořadatelů navštívilo přibližně 60 000 lidí. Další stovky fanoušků sledovaly koncert za plotem areálu. Mnozí z příznivců dorazili v tričkách s logem AC/DC. Kapela tentokrát publiku svoji hlučnou show naservírovala se zpěvákem Brianem Johnsonem, kterého při pražském vystoupení před devíti lety kvůli jeho tehdejším problémům se sluchem nahradil Axl Rose.

Po efektním intru zahájila kapela vystoupení skladbou If You Want Blood (You've Got It) z jejich nejpopulárnějšího alba Highway to Hell. Během více než dvou hodin si milovníci hardrockové hudby užili titulní písně z alb AC/DC jako T.N.T., Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Highway to Hell, Back in Black nebo Stiff Upper Lip a řadu dalších hitů. Mimo jiné zazněly písně Thunderstruck, You Shook Me All Night Long a další.

V Praze se skupina představila v rámci turné ke svému zatím poslednímu studiovému albu Power Up, ze kterého zazněla například píseň Shot in the Dark. AC/DC vystoupili v sestavě Angus Young (sólová kytara), Brian Johnson (zpěv), Stevie Young (rytmická kytara), Matt Laug (bicí) a Chris Chaney (baskytara).

Kapelu, která je považována za jednu z nejlepších hardrockových skupin všech dob, provázela v předchozích letech smůla. V roce 2014 odešel ze zdravotních důvodů kytarista Malcom Young a nahradil ho synovec Stevie Young, který se podílel na albu Rock or Bust. V kapele není ani bubeník Phil Rudd, kterého vystřídal Matt Laug.

V české metropoli ve čtvrtek AC/DC hráli popáté, poprvé to bylo v roce 1996 ve vyprodané holešovické hale. V rolích předskokanů se letos představila americká rocková skupina The Pretty Reckless v čele s Taylor Momsenovou.