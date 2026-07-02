Kanada se v roce 2027 poprvé zúčastní pěvecké soutěže Eurovize

Příští rok se Kanada poprvé zúčastní pěvecké soutěže Eurovize, oznámily ve čtvrtek 2. července Evropská vysílací unie (EBU), která hudební estrádu pořádá, a kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC. Poslední novou zemí, která se do soutěže zapojila, se v roce 2015 stala Austrálie.
Letošní ročník Eurovize provázela kontroverze, na protest proti účasti Izraele a jeho počínání v Pásmu Gazy se odmítly zúčastnit a soutěž vysílat Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island.
Kanada minulý týden splnila podmínku pro vyslání svého zástupce do soutěže, když se CBC stala členem EBU. Splnil se tak cíl kanadského premiéra Marka Carneyho, jehož vláda loni vyčlenila 150 milionů dolarů pro CBC, která dostala za úkol prozkoumat možnosti účasti země v Eurovizi, připomíná web Politico.
"Naše účast v pěvecké soutěži Eurovize, počínaje příštím rokem v Bulharsku, umožní ukázat kanadský talent na jednom z nejslavnějších hudebních pódií na světě," uvedla šéfka CBC Marie-Philippe Bouchardová.
Země si už jednu vítězku Eurovize může nárokovat. V roce 1988 se jí stala kanadská zpěvačka Céline Dionová, která reprezentovala Švýcarsko s písní Ne Partez Pas Sans Moi. Kromě Austrálie se z mimoevropských zemí pravidelně účastní Izrael. Maroko soutěžilo v roce 1980.
Eurovize je považována za nejsledovanější hudební soutěž na světě. Letošnímu ročníku televizní písňové soutěže meziročně klesla sledovanost o zhruba 20 procent na 131 milionů diváků. EBU však poukazuje na to, že roste sledovanost na sociálních sítích a prostřednictvím dalších digitálních kanálů spojených se soutěží.
Letošní 70. ročník Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Soutěž se proto příští rok bude konat v bulharské Sofii.
ŽIVĚ Írán varoval USA před zásahy v Hormuzském průlivu, pohrozil rychlou reakcí
Írán ve čtvrtek varoval Spojené státy, aby nezasahovaly v Hormuzském průlivu a pohrozil rychlou a rozhodující reakcí, píše agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Teherán zároveň podotkl, že přítomnost amerických vzdušných sil v oblasti ohrožuje bezpečnost v regionu.
Babiš si stěžuje na prezidenta: Nejmenoval Turka, a když poletí na summit, poškodí Česko
Hlavní problém prezidenta Petra Pavla je, že si vykládá ústavu, jak chce, řekl ve čtvrtek v rozhovoru s Deníkem.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Vyčítá mu i odmítnutí jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem a postup kolem summitu NATO.
Rostlinář Kunc z Vesničky i zlý chalupář. Herec Oldřich Vlach slaví pětaosmdesátiny
Herec Oldřich Vlach se narodil 3. července 1941 v Bezděkově u Klatov. Ztvárnil desítky výrazných rolích na divadle i stovky filmových a televizních úloh. Ve filmu proslul jako výrazný představitel menších rolí, do srdcí diváků se navždy zapsal jako rostlinář Jaromír Kunc z Menzelovy komedie Vesničko má středisková nebo doktor Vrba z dramatu Cena medu.
Senegalci nechutně neunesli porážku. Exslávista si dupl, bizarní simulace je záhadou
Šokujícím způsobem přišli fotbalisté Senegalu o postup mezi nejlepších 16 týmů světa. Nad Belgií vedli ještě v 86. minutě 2:0, belgické hvězdy se v tu chvíli praly spíše samy se sebou než se soupeřem. Přesto Lvi z Terangy zápas na konec ztratili v prodloužení. A svůj konec hrubě neunesli.