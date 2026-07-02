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Hudba

Kanada se v roce 2027 poprvé zúčastní pěvecké soutěže Eurovize

ČTK

Příští rok se Kanada poprvé zúčastní pěvecké soutěže Eurovize, oznámily ve čtvrtek 2. července Evropská vysílací unie (EBU), která hudební estrádu pořádá, a kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC. Poslední novou zemí, která se do soutěže zapojila, se v roce 2015 stala Austrálie.

Austria Eurovision Song Contest
Akylas z Řecka vystoupil v prvním semifinále 70. ročníku Eurovize ve Vídni s písní Ferto. Foto: AP – Martin Meissner
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Letošní ročník Eurovize provázela kontroverze, na protest proti účasti Izraele a jeho počínání v Pásmu Gazy se odmítly zúčastnit a soutěž vysílat Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Slovinsko a Island.

Kanada minulý týden splnila podmínku pro vyslání svého zástupce do soutěže, když se CBC stala členem EBU. Splnil se tak cíl kanadského premiéra Marka Carneyho, jehož vláda loni vyčlenila 150 milionů dolarů pro CBC, která dostala za úkol prozkoumat možnosti účasti země v Eurovizi, připomíná web Politico.

"Naše účast v pěvecké soutěži Eurovize, počínaje příštím rokem v Bulharsku, umožní ukázat kanadský talent na jednom z nejslavnějších hudebních pódií na světě," uvedla šéfka CBC Marie-Philippe Bouchardová.

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Země si už jednu vítězku Eurovize může nárokovat. V roce 1988 se jí stala kanadská zpěvačka Céline Dionová, která reprezentovala Švýcarsko s písní Ne Partez Pas Sans Moi. Kromě Austrálie se z mimoevropských zemí pravidelně účastní Izrael. Maroko soutěžilo v roce 1980.

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Eurovize je považována za nejsledovanější hudební soutěž na světě. Letošnímu ročníku televizní písňové soutěže meziročně klesla sledovanost o zhruba 20 procent na 131 milionů diváků. EBU však poukazuje na to, že roste sledovanost na sociálních sítích a prostřednictvím dalších digitálních kanálů spojených se soutěží.

Letošní 70. ročník Eurovize poprvé v historii vyhrálo Bulharsko s písní Bangaranga od zpěvačky Dary. Soutěž se proto příští rok bude konat v bulharské Sofii.

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