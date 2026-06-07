Kam letos v létě za dobrou muzikou? Tipy na hudební festivaly v Česku i blízkém okolí

Glastonbury se letos nekoná. Má si milovník hudby pod širým nebem (a někdy také bláta pod nohama) z čeho vybrat i u nás či kousek za hranicemi? Naštěstí ano. Přinášíme proto výběr toho nejlepšího z letošních open air festivalů. Rockové legendy, svěží jména z hitparád, roztančené Maďarsko, unikátní britský festival poprvé a naposledy v Česku, drum and bass i metal.
Rock for People: 10. 6. až 14. 6. 2026
RfP se několik nejistých let hledal v dramaturgii – vozil především kritikou ceněná a žánrově pestrá zahraniční jména, ale prodělával. Poslední roky ovšem přináší českému publiku to, co chce nejvíc. Prověřené rockové legendy v kombinaci s „vyvoněným“ areálem, kde se nenudí ani ti, co se chtějí prostě jenom bavit. „Momentálně nám zbývá posledních pár set vstupenek, takže se festival rychle blíží k vyprodání. Největším tahákem je samozřejmě hudba od headlinerských jmen, jako jsou Gorillaz, Limp Bizkit, Halsey, Bring Me The Horizon nebo Iron Maiden až po mladé vycházející hvězdy. Kromě muziky si ale fanoušci mohou užít i vše, co lineup doplňuje: nepřeberné množství gastro stánků, 130 druhů piv, skvělý doprovodný program či aktivity v jednotlivých festivalových zónách,“ uvádí za festival Anna Portešová.
Rock for People: 10. 6. až 14. 6. 2026
RfP se několik nejistých let hledal v dramaturgii – vozil především kritikou ceněná a žánrově pestrá zahraniční jména, ale prodělával. Poslední roky ovšem přináší českému publiku to, co chce nejvíc. Prověřené rockové legendy v kombinaci s „vyvoněným“ areálem, kde se nenudí ani ti, co se chtějí prostě jenom bavit. „Momentálně nám zbývá posledních pár set vstupenek, takže se festival rychle blíží k vyprodání. Největším tahákem je samozřejmě hudba od headlinerských jmen, jako jsou Gorillaz, Limp Bizkit, Halsey, Bring Me The Horizon nebo Iron Maiden až po mladé vycházející hvězdy. Kromě muziky si ale fanoušci mohou užít i vše, co lineup doplňuje: nepřeberné množství gastro stánků, 130 druhů piv, skvělý doprovodný program či aktivity v jednotlivých festivalových zónách,“ uvádí za festival Anna Portešová.
Metronome Prague: 19. 6. až 21. 6. 2026
Metronome letos slaví své 10. výročí a opět se pokusí do pražské metropole přitáhnout nejen místní, ale i zahraniční diváky. Do areálu v Letňanech se vracejí dvě hvězdy, které už na Metronomu v minulosti vystoupily: Nick Cave a Sting. „Je krásné, že se umělci takového formátu vracejí právě k našemu jubileu. Bereme to jako potvrzení, že Metronome Prague má výjimečnou atmosféru a silné místo nejen v českém, ale i evropském kulturním prostoru. Zároveň jsme nadšeni z posílení díky spolupráci s Live Nation, kdy na Metronome míří dvakrát více diváků než v předchozích letech. Česká metropole takovou hudební a gastro oslavu ještě nezažila,“ uvedl zakladatel festivalu David Gaydečka. Mladší publikum pak může slyšet na jména jako Tom Odell, Balu Brigada nebo Of Monsters and Men.
Bludfest: 27. 6. 2026
Anglický rockový zpěvák Dominic Harrison loni zabodoval svým albem „Idols“ i poctou Ozzymu Osbournovi. Kromě toho taky stihl natočil film, vrátit se ke své přítelkyni Jesse Jo Stark a otevřít vlastní obchod v Londýně. V neposlední řadě se pak rozhodl třetí ročník svého vlastního festivalu umístit do Česka. „Yungbludův Bludfest poprvé opouští Anglii a přistane exkluzivně v Hradci Králové. Tento fenomén aktuálního festivalového světa poputuje napřesrok zase na jiný světadíl, takže hudební fanoušci mají jedinečnou šanci zažít Bludfest pár kilometrů od svého baráku. Yungblud navíc zahraje exkluzivní dvouhodinový set, který jinde než na Bludfestu neuslyšíte,“ říká za festival Jaromír Telenský. Kromě Yungbluda vystoupí Biffy Clyro, Primal Scream, Pale Waves, Leap nebo právě Jesse Jo Stark.
Colours of Ostrava: 15. 7. až 18. 7. 2026
„Coloursům“ se letos povedl lineup, který má po delší době zase šanci přesáhnout hranice Ostravy. „Nejsilnější fanouškovskou základnu mají Twenty One Pilots, ale lákadlem je pro mnohé také česká premiéra novozélandské zpěvačky Lorde. Stejný den, tedy v sobotu 18. července, čeká návštěvníky festivalu taky aktuální rádiová hvězda Teddy Swims a přední český DJ NobodyListen zakončí program unikátním b2b setem s australskou hvězdou Alison Wonderland. Letošní prodeje jdou velmi dobře, nárůst je zhruba dvacetiprocentní. Těší nás, že v letošním ročníku přijíždí dvě třetiny interpretů do Česka poprvé a čtyřicet procent lineupu tvoří ženy,“ láká za festival Ondřej Bambas. Doplňme, že vystoupí i Moby nebo v Česku velmi oblíbená zpěvačka LP a nebude chybět ani divadelní, řečnický a dětský program.
Hudba na vinicích: červen až září 2026
Spojení hudby a dobrého vína zní samo o sobě jako dobrý nápad. Hudba na vinicích navíc k příjemným výletním lokalitám servíruje největší tuzemská jména. „Do září nabídneme celkem 66 koncertů v osmi vinařských lokalitách po celé České republice. V programu se představí David Koller, Queenie, Čechomor, No Name, Mig 21, Anna K., Horkýže Slíže, Tros Discotequos, Krhut & Kozub, Wohnout nebo Aneta Langerová. Zároveň proběhne i několik premiér: Olympic, Marie Rottrová, Kateřina Marie Tichá, Tata Bojs, Kollárovci nebo 4 Tenoři. Letošní ročník se rozšiřuje o dvě nové lokality – Vinařství Hraniční zámeček v Lednici a Chateau Mělník – a dál staví na propojení hudby, vína a konkrétního místa,“ říká za festival Marie Kružíková.
Let It Roll: 30. 7. až 1. 8. 2026
Přelom léta bude u jezera Most už tradičně patřit drum and bass. „Fanoušci se letos mohou těšit na nejsilnější hudební program v historii hudebního žánru drum and bass, na který se zaměřujeme. Na šesti unikátních scénách vystoupí přes 250 umělců. Mezi největší taháky patří letos britské duo Chase & Status a Pendulum Live stejně jako už tradiční audiovizuální shows,“ uvádí za festival Mína Veronika Havlatová. S letošními headlinery a jmény jako Wilkinson a Netsky má festival šanci nalákat i více mainstreamové publikum než dosud.
Brutal Assault: 5. 8. až 8. 8. 2026
Milovníkům tvrdé hudby netřeba tenhle festival v pevnosti Josefov představovat. „Letošní ročník Brutal Assaultu se závratně blíží vyprodání, momentálně v prodeji zbývá zhruba osm procent vstupenek. Mezi největší hvězdy patří americké legendy Body Count v čele s ikonickým rapperem Ice-T, funk-metaloví Primus nebo darkfolková Wardruna. Pomyslnou třešničkou na dortu bude speciální vystoupení finské kapely Waltari, která odehraje od začátku do konce svoji ikonickou desku Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C za doprovodu Bohemian Symphony Orchestra Prague,“ láká fanoušky na festival Vojtěch Sedlák.
Sziget: 11. 8. až 15. 8. 2026
Jestliže jsme zmínili Glastonbury, nemůžeme zapomenout na „Glasto“ východu: maďarský Sziget. Ten se letos (podobně jako Glastonbury) také neměl vůbec konat. Nakonec se budapešťský festival odehraje ve zkrácené verzi. Letošními headlinery jsou: Twenty One Pilots, Florence and the Machine, Bring Me The Horizon, Skepta, Lewis Capaldi, Zara Larsson, sombr a Wolf Alice. Na pódiích se vystřídají všechny žánry od popu přes rock až po electro beaty do ranních hodin. Od Szigetu lze ale jako vždycky očekávat především barevnou atmosféru plnou oslav umění, lásky a svobody.
Grape festival: 14. 8. až 15. 8. 2026
Nejpopulárnější festival našich slovenských bratří je u nás pravděpodobně Pohoda. Ale dlouhodobě stojí za pozornost také slovenský Grape v Trenčíně. Ten kromě solidního zahraničního lineupu staví také na malebném festivalovém areálu. „O letošní Grape je velký zájem, vstupenky se prodávají lépe než v loňském roce. Zážitkem bude bezesporu koncert Jorji Smith, která se letos představí i v maďarském Szigetu. Tahákem budou také vystoupení Yung Lean & Bladee, Parcels anebo Artbat. Speciální je letos festivalové téma: mýtická ZOO, které nabídne návštěvníkům velký prostor pro kreativu, představivost a nečekaná překvapení,“ uvádí Jaromír Telenský za pořadatele.
Prague Open Air: červen až září 2026
Série letních koncertů pod širým nebem v Praze, v Areálu 7 v Holešovicích a v Riegrových sadech, propojí domácí i zahraniční scénu. Mezi hlavní taháky patří britští Kosheen a Dropkick Murphys. Z českých interpretů se představí například David Koller, Monkey Business, Wohnout, Mig 21, Horkýže Slíže, Pražský výběr, Sto zvířat či Michal Hrůza. Letošní ročník je výjimečný řadou výročních koncertů (např. 20 let kapely Davida Kollera, 26 let Monkey Business a 30 let skupiny Wohnout), křty nových alb kapel (Vypsaná fiXa a Prago Union) i premiérovými vystoupeními, například skupiny Rybičky 48.
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