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Hudba

Kam letos v létě za dobrou muzikou? Tipy na hudební festivaly v Česku i blízkém okolí

Alena Bílková

Glastonbury se letos nekoná. Má si milovník hudby pod širým nebem (a někdy také bláta pod nohama) z čeho vybrat i u nás či kousek za hranicemi? Naštěstí ano. Přinášíme proto výběr toho nejlepšího z letošních open air festivalů. Rockové legendy, svěží jména z hitparád, roztančené Maďarsko, unikátní britský festival poprvé a naposledy v Česku, drum and bass i metal.

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Rock for People: 10. 6. až 14. 6. 2026

Gorillaz
Gorillaz je anglická virtuální skupina založená v roce 1998 Damonem Albarnem ze skupiny Blur a Jamiem Hewlettem, grafikem komiksové knihy Tank Girl. Letos vystoupí na festivalu Rock for People.Foto: HN - Lukáš Bíba

RfP se několik nejistých let hledal v dramaturgii – vozil především kritikou ceněná a žánrově pestrá zahraniční jména, ale prodělával. Poslední roky ovšem přináší českému publiku to, co chce nejvíc. Prověřené rockové legendy v kombinaci s „vyvoněným“ areálem, kde se nenudí ani ti, co se chtějí prostě jenom bavit. Momentálně nám zbývá posledních pár set vstupenek, takže se festival rychle blíží k vyprodání. Největším tahákem je samozřejmě hudba od headlinerských jmen, jako jsou Gorillaz, Limp Bizkit, Halsey, Bring Me The Horizon nebo Iron Maiden až po mladé vycházející hvězdy. Kromě muziky si ale fanoušci mohou užít i vše, co lineup doplňuje: nepřeberné množství gastro stánků, 130 druhů piv, skvělý doprovodný program či aktivity v jednotlivých festivalových zónách,“ uvádí za festival Anna Portešová.

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ilustrační foto
ilustrační foto
ilustrační foto

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