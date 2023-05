Žijí pro heavy metal. Judas Priest oznámili koncert v pražské O2 areně

Britská heavymetalová kapela Judas Priest měla do Prahy naposledy přijet po boku Ozzyho Osbournea, který však koncert opakovaně odložil a nakonec zrušil. Nyní čerství členové Rokenrolové síně slávy oznámili samostatné vystoupení. Uskuteční se 29. března příštího roku v pražské O2 areně.

Zpěvákem kapely Judas Priest je od 70. let minulého století Rob Halford. Po přestávce se do sestavy vrátil v roce 2003. | Foto: ČTK

Vstupenky v cenách od 1390 korun budou v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal od čtvrtka, oznámila agentura Live Nation, jež akci pořádá. Judas Priest nebudou jedinými hvězdami večera, jako hosté je doplní další známé anglické sestavy z ranku tvrdé hudby Saxon a Uriah Heep.

Měl by to být již čtrnáctý český koncert Judas Priest, kteří kromě metropole dříve koncertovali v Brně, Ostravě, Pardubicích, Liberci či Plzni. Poprvé přijeli koncem 90. let minulého století, zatím naposledy vloni se představili na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku, kam přišlo zhruba 20 tisíc lidí.

Skupina tímto koncertem oslavila 50 let na scéně. Končit se ale nechystá. Už za pandemie koronaviru začala vymýšlet nové studiové album, jež plánuje vydat napřesrok. To zatím poslední nazvané Firepower pochází z roku 2018.

Jak napsala agentura ČTK, historie Judas Priest sahá do přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy skupina vznikla v anglickém Birminghamu. Původní složení bylo úplně jiné než to, které později slavilo úspěch.

Počátkem 80. let dali Judas Priest spolu s Iron Maiden či právě Saxon vzniknout směru označovanému za novou vlnu britského heavy metalu. Ovlivnili spoustu kolegů, od Metallicy po Slayer.

Dosud vydali téměř dvacítku studiových alb. Od roku 1973 je s dlouhou přestávkou vede charismatický, dnes jedenasedmdesátiletý zpěvák s téměř operním rozsahem Rob Halford, který kdysi spoluvytvářel metalovou módu s typickým koženým oblečením, řetězy a kovovými cvočky.

Dalšími členy sestavy jsou baskytarista Ian Hill, bubeník Scott Travis a kytaristé Richie Faulkner s Glennem Tiptonem. Ten však bojuje s Parkinsonovou chorobou, roku 2018 jej proto na koncertech nahradil Andy Sneap.

Tipton zůstává členem sestavy, jednou za čas si s Judas Priest výjimečně zahraje a ve studiu se dle nejnovějších zpráv stále podílí také na přípravách příštího alba. "Pořád dovede hrát na kytaru. Hraje jinak, ale stále je toho schopný," citoval naposledy v roce 2021 zpěváka Halforda web Guitarworld.com.

Vloni v listopadu byli Judas Priest uvedeni do Rokenrolové síně slávy. Při té příležitosti zahráli své hity You’ve Got Another Thing Comin’, Breaking the Law a Living After Midnight, popsal časopis Rolling Stone. Podle něj byl zejména nemocný kytarista Tipton viditelně dojatý.

"Zasloužili bychom si dalších padesát let, ale na muzice je krásné to, že je věčná. A právě proto jsme tady. Protože žijeme pro heavy metal," konstatoval pak Rob Halford, jenž při té příležitosti pozval na pódiu bývalé členy, kytaristu K. K. Downinga a bubeníka Lese Binkse.