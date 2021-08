Jsem ten čávo, co neměl cíle. Raperovi Dollaru Pryncovi se dá věřit každé slovo

Koncem loňského roku začal na síti TikTok trendovat track Nikdy se nezměním od rapera Dollara Prynce. V krátkých videích se do něj vlnily a předstíraly rap stovky teenagerů, trend dokonce překročil i hranice Česka.

Těžko říct, zda uživatele sociální sítě víc zaujal dřevní hiphopový beat, striktní flow nebo Pryncovy verše o tom, že je potřeba zůstat věrný sám sobě. Skoro pět let starý singl najednou posbíral miliony poslechů na Spotify i YouTube a stal se jedním z největších českých rapových tracků roku 2020.

Cesty popularity na TikToku jsou nevyzpytatelné. V případě Dollara Prynce to ale skoro vypadá, jako by čeští fanoušci potřebovali pár let, aby konečně pochopili, v čem je romský raper s kořeny v Ostravě i na pražském Smíchově tak výjimečný.

V době, kdy se většina domácí scény snaží zalíbit co největšímu počtu lidí a opatrně obhlíží cílové skupiny, se Prync drží zarytého pouličního stylu stojícího na romském slangu, lásce k hiphopové historii a hlavně na příbězích chudiny ze smíchovských ulic, na nichž lze těžko najít něco vyumělkovaného.

Autenticita je svatý grál rapu a o syrovou pouliční výpověď usilují zdejší rapeři s větším či menším úspěchem už tři dekády. Některé věci ale prostě nejde nakoukat na YouTube, člověk je musí prožít. Vypadá to, že s Nikdy se nezměním to čeští posluchači pochopili. Teď Dollar Prync vydal své třetí album nazvané Jeb system 3, na němž z cesty rozhodně neuhýbá.

I na tom, jak deska vyšla, bylo něco hiphopově ortodoxního. Prync své dlouho ohlašované a odkládané třetí album vydal nejprve na CD, které prodával přes e-shop, na koncertech nebo při setkáních na pražských ulicích oznámených přes Instagram.

Teprve když se nasytili největší fanoušci a raper vydělal za fyzické nosiče, dostala se deska na streamovací služby i pro ostatní.

V Pryncově tracku Msport hostuje ostravský raper Sergei Barracuda. | Video: Dollar Prync

Čávo, co neměl cíle

"Žijeme film, nemusíme do kina, žádný Bel Air, ale princ ze Smíchova," rapuje v singlu Perls Bengz 2, který novou desku ohlašoval už vloni v červnu. Text střídá obrazy ze života na společenském dně: "Pro čáve jako já jsou love droga / Když na to nebyly love, tak jsem to ukrad."

Název albové trilogie Jeb systém, započaté v roce 2017, odkazuje na touhu přechytračit systém.

Raperský motiv úspěchu bez práce se tady potkává s hrdostí "spodiny", která odmítá přistoupit na pravidla většinové společnosti a vymýšlí si vlastní etický kód. "Novej den přišel, dneska se jde krást," rapuje Prync v další skladbě. Nejlépe to shrnuje verš hostujícího Jokkera: "Ukradl jsem boty v Humanicu, necítil jsem u toho paniku".

Z příběhů drogového dealera a pasáka, o nichž Prync rapoval na předchozích deskách, se pomalu přesouvá k pozici rapové hvězdy. "Zm*di mi dávají respekt, když jedu Prahou," rapuje v Moje story a "story" tady může znamenat jak jeho životní příběh, tak i instantní instagramové zprávy, skrz něž rapeři ukazují fanouškům svůj život. "Jsem ten čávo, co neměl cíle, na sobě prsteny, dva zlatý řetězy," pokračuje.

Dollar Prync se od předloňské nahrávky Jeb System 2 výrazně etabloval na scéně, hostoval na albech Huga Toxxxe, Smacka nebo Sergeie Barracudy, přičemž poslední dva jmenovaní mu na novince službu vracejí.

Autenticita výpovědi kluka, který jde ze dna nahoru, ale naštěstí zůstala. Nejsilnější je v pasážích, kde Prync rapuje o Romech a jejich komunitě stojící na principech vzájemnosti. "Když má jeden, máme všichni," dozvíme se například.

„Žijeme film, nemusíme do kina, žádný Bel Air, ale princ ze Smíchova,“ rapuje Dollar Prync v singlu Perls Bengz 2. | Video: Dollar Prync

Být to, co rapuješ

Název desky s pořadovým číslem tři je víc přiznané pokračování předchozích dílů než začátek něčeho úplně nového. I tentokrát se Prync kromě aktuálního žánru trap vrací ke zvuku amerického východního pobřeží 90. let minulého století, který miluje. V jedné skladbě říká, že slavný raper Tupac Shakur mu byl větším otcem než ten jeho biologický.

Pomalý beat a houpavé syntezátorové basové linky tvoří zvláštní kontrast k zarputilému a nízko položenému hlasu, z něhož jsou vymazané emoce.

Gangsta rapový styl g-funk ze začátku 90. let ožívá také ve Free Chábrs, kde stojí za zmínku skvělé a osobní hostování Smacka vybavujícího si časy, kdy balancoval na hraně zákona. Závěrečná pasáž zpěvačky Tessie je možná trochu patetická a afektovaná, k tématu se ale skvěle hodí.

Podobně se to má s celou Pryncovou dosavadní kariérou. Jeho zarputilý rap o dealování drog jako by ani nepatřil do doby, kdy žánr co do popularity předstihl pop-music.

Kdyby podobné texty rapoval kdokoliv jiný, nejspíš bychom ho obvinili z trapného napodobování zámořských vzorů. Jenže Pryncovi lze věřit každé slovo. Může za to nejspíš cikánský slang nebo neobvyklá intonace, jež ho vydělují z českého rapového světa. Což platí také o lásce k někdy maličko otřepanému retro soundu.

Albu tak lze odpustit jak některá slabší hostování romských kolegů, tak i fakt, že má jen devět skladeb a skromných 30 minut. Jeden by možná po všech těch odkladech čekal výraznější posun od hitů Pasu lubně nebo Proč cigan jede stoku. Naštěstí fakt, že Dollar Prync je tím, co rapuje, vyváží všechna negativa.