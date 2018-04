Jožin z bažin je neuvěřitelný, vzkázala Metallica. Píseň jí dohodil pražský kamarád

Jak jsme Metallice nakukali Jožina z bažin. Jak asi víte, zakladatel KHDK, David Karon, žije dlouhodobě v Praze. Koncem února se mu ozval kámoš Scott Ian z Anthrax s tím, že Robert Trujillo hledá pro Metallica českou písničku, co by si s Kirkem střihli v Praze. Rob už měl vybrané “lokální“ písničky pro celé Evropské turné a zbývalo mu jen najít nějakou českou. Rob Davidovi napsal “I’m having a difficult time finding that catchy classic Czech singalong. I would be stoked to play a crazy grind core tune, or retro 60s/70s pop song, or if you know of any vintage rock bands from there, metal?” Byl otevřený všem žánrům a chtěl, aby si s ním zazpívala celá O2 arena. David posbíral songy, které má sám rád. Stadionovou vyřvávačku typu Rock Me Like a Hurricane od Scorpions co Metallica hrála v německém Mannheim v české kotlině sice nemáme, ale na finální seznam se dostala LUCIE (Oheň a Černí Andělé), Sluneční Hrob, Schelingerovy Jahody Mražený a povinná Škoda Lásky. Jóžina tam David přihodil nakonec trochu jako vtip, ale sám ho miluje, takže řekl Robovi že to je song “about a swamp monster” a jeho osobní favorit . Výběr nechal na Robovi. Už za pár hodin přišla odpověď od Roba: “OMG!!!!!! Just heard the Ivan Mladek song, Jozin z Bazin = INCREDIBLE! This seems perfect and it's the classic singalong, this is the 'El Muerto Vivo' of Praha! Kirk will love this song as well.” A bylo jasno. O týden později se Rob ozval, že se zrovna doučil Rock Me Amadeus na Vídeň a do Jóžina se pustí hned jako další. Jak to dopadlo uz víte: respekt Robovi za výběr. Nutno dodat že se mu taky moc líbily Jahody Mražený. Každopádně: Jožin z Bažin forever! https://youtu.be/WDufqSTci-M