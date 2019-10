Zemřela zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská. Držitelce tří Andělů bylo 41 let

Ve věku 41 let po těžké nemoci zemřela zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská. Držitelka tří cen Anděl se dlouhodobě věnovala interpretaci a úpravám zejména moravských lidových písní. O jejím odchodu na Facebooku informovali spoluhráči Lucie Redlová a Jiří Plocek.

Absolventka brněnské konzervatoře Šuranská, která pocházela z Kudlovic na Slovácku, deset let hrála v Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Byla také členkou Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.

Od roku 2004 tvořila duo, zpočátku s nadsázkou přezdívané Hudecká úderka, s mandolinistou Jiřím Plockem. Toho označila za "bořitele hranic mezi hudebními žánry". Společně roku 2005 získali cenu Anděl za album Písňobraní.

Inspiraci čerpali z folkloru, staré hudecké muziky, "neumělého, přímočarého, autentického hraní bez učení", jak popsal Plocek v pořadu Kultura.cz České televize. "Zpočátku byla Jitka dost šokovaná, když jsem s tím přišel, protože přece jenom je vzdělaná houslistka a školený hráč má ruce nějak zpracované, tvoří tón jinak než starý hudec, který hlavně hrál rytmicky a přímočaře, expresivně," líčil Plocek, s nímž Šuranská vytvořila ojedinělý typ české world music.

Na sólovou dráhu, kdy začala koncertovat s takzvaným looperem čili "hudáckým smyčkovačem", jak říkala, se Jitka Šuranská vydala roku 2012. Hned další rok vydala první vlastní album Nězachoď slunečko, za které získala Anděla v kategorii world music.

"Je ve mně starý hudec, který uměl sám s houslemi bavit hospodu a který, jak šel od vesnice k vesnici, vyprávěl písněmi příběhy. Změnilo se pouze to, že si teď kapelu nosím na zádech," popisovala, jak funguje se zařízením, které jí umožňuje naživo natáčet a zpětně pouštět či přes sebe vrstvit jednotlivé smyčky.

Účinkovala v inscenaci Jánošík Revisited, kterou v Národním divadle Brno podle nejúspěšnější hry Jiřího Mahena vloni v prosinci připravil režisér Martin Františák. V projektu nazvaném Muzikantky, dámy, ženy - tedy se stejnou zkratkou jako Mezinárodní den žen - působila s písničkářkami Lucií Redlovou a Beatou Bocek, spolupracovala také s Ženským sborem z Kudlovic. S ním minulý měsíc absolvovala jeden ze svých posledních koncertů, šlo o program Beránci a vlci s přepracovanými písněmi z Beskyd a jižní Moravy.

Od roku 2014 Šuranská vedla vlastní trio s mandolinistou Martinem Krajíčkem, který vystupuje také sólově a hrává mexickou tradiční hudbu nebo klezmer, a kontrabasistou a hráčem na lidové flétny i cimbál Marianem Friedlem, jenž se pohybuje od jazzu k popu.

Společně vytvořili svébytný hudební jazyk vycházející z moravské lidové muziky, avšak okořeněný originálním nástrojovým obsazením a hráčským potenciálem špičkových interpretů.

Natočili dvě desky, Divé husy z roku 2016, na kterých Šuranská ve specifickém aranžmá zpívala mimo jiné východomoravské lidové písně o touze a mnoha jejích podobách, a rok nato Beránky a vlky. Ty Šuranské přinesly jejího třetího a posledního Anděla. V tomto projektu, který se zrodil z koncertu na festivalu Folkové prázdniny koordinovaného Marianem Friedlem, se trio Šuranské spojilo s kapelou RukyNaDudy věnující se archaické hudbě Beskyd, dále s folklorním Ženským sborem z Kudlovic a také s volným Sdružením nezávislých jazzmanů.

"Moje Slovácko a Marianovy jazzově zabarvené Beskydy se skvěle doplňují s Martinovou stylově a geograficky nezařaditelnou mandolínou. Co víc jsem si mohla přát," napsala Šuranská o triu, které předloni reprezentovalo Česko na oborové akci Czech Music Crossroads, předcházející festivalu Colours of Ostrava.

"Jitka Šuranská je jednou z mých fatálních žen. Vstoupila do mého života uprostřed období hlubokých pochyb, jestli se na Moravě uživím nějakou pro mě zajímavou muzikou," vzpomněl Marian Friedl vloni v rozhovoru pro web Ostravan.cz. "Má skvělý cit pro místní písně, má to tak silně v sobě, že nedopustí, aby se s nimi zacházelo necitlivě. Díky tomu myslím zůstává to trio hodně lokální a přitom pracuje bohatě i s 'globálními prvky'," dodal.

K posledním projektům Jitky Šuranské patřilo duo s Petrem Uvirou, kytaristou skupiny Ladě. Koncertovali od loňska, poprvé vystoupili v březnu 2018 na zámku Hradec nad Moravicí. "Pokud se muzikant nenechá inspirovat něčím novým, jednoho dne vyhoří. Petr mi přináší úplně novou inspiraci, nové barvy, má úplně jiný muzikantský přístup," popsala Šuranská v rozhovoru pro hudební časopis UNI.

Vloni pro festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou sestavila jednorázový soubor Perkusy a hlasy, v němž účinkovali interpreti z Maďarska, Švédska, Bali nebo indonéských Moluckých ostrovů.

Byl to již několikátý projekt, na kterém Šuranská pracovala s dramaturgem festivalu Michalem Schmidtem. Začali roku 2014 akcí Tři hlasy, následovaly Tři niněry a v letech 2016 a 2017 takzvané Struny nad Oslavou. Záznam tohoto koncertu, při němž se setkali senegalský hráč na koru Seckou Keita, italský kytarista Antonio Forcione či španělský virtuos na timple Germán López, později vydala společnost Indies Scope.

"Každá skladba v projektu měla svého vedoucího, který přinesl notový zápis nebo nahrávku a vedl její nazkoušení. Dva dny zkoušení jsou málo na to, aby vše mohlo vznikat volným jamováním," popsala Šuranská v rozhovoru pro deník Právo. "Díky bohu, že hudba je tak silný komunikační prostředek. To je můj hlavní poznatek," dodala.