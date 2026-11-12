Jinej svět není k dispozici. Monkey Business vydali další desku, vystoupí i s orchestrem Českého rozhlasu

Skupina Monkey Business vydala nové album s názvem Jinej svět není k dispozici, které představí na svém prosincovém turné. Ještě předtím 14. listopadu ve Foru Karlín v Praze vystoupí na společném koncertě se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR). Album nazpívané v češtině navazuje na předchozí oceňovanou nahrávku Když múzy mlčí.
Společný koncert je součástí jubilejní 100. sezony rozhlasových symfoniků. O nové aranže se postaral skladatel a hudebník Ondřej Brousek, který stojí také za hudební koncepcí celého večera. Jeho úkolem bylo převést charakteristický zvuk Monkey Business do orchestrální podoby, aniž by skladby ztratily svůj rytmus, energii a nadhled. Kapela vedená Romanem Holým, s Matějem Ruppertem a Terezou Černochovou za mikrofony, si získala publikum osobitým spojením funku, popu, výrazných melodií a nezaměnitelného humoru.
"Propojit svět Monkey Business se symfonickým orchestrem je příležitost hledat nové zvukové barvy a možnosti, jak známé - ale především ty neznámé - skladby rozehrát v jiném kontextu. Věřím, že právě kontrast mezi precizním orchestrálním zvukem a zkrocenou energií kapely přinese spoustu okouzlujících momentů. Naše od podstaty líné mozky budeme muset aktivovat a naši rozjívenost naopak umravnit," uvedl skladatel a aranžér Brousek.
Vystoupení bude dirigovat Jan Kučera, který se dlouhodobě věnuje klasické hudbě i projektům propojujícím různé žánry. "Monkey Business mají obrovskou energii a cit pro rytmus a ve spojení se symfonickým orchestrem vzniká prostor pro nové barvy i nečekané hudební situace. Těším se, co všechno společně na pódiu rozehrajeme," doplnil Kučera.
Vydání nového alba Jinej svět není k dispozici doprovodí podzimní koncertní turné Monkey Business, během kterého kapela novinku pokřtí na všech svých zastávkách. Mezi hlavní koncerty patří dvě vystoupení v pražském Lucerna Music Baru (7. a 8. prosince) a následně kapelu přivítají brněnská Fléda (17. prosince) a ostravský Barrák (19. prosince). Už 19. listopadu kapela zahraje v bratislavském Neptune Clubu.
Na novince spolupracovalo několik výjimečných hostů. Kromě Martina Pošty, původního zpěváka skupiny Laura a její tygři, je to Petr Marek z kapely Midi Lidi a vůdčí osobnost black metalové legendy Master's Hammer František Štorm, který je zároveň autorem originálního obalu alba.
"Nová deska je velmi hudebně barevná, plná úžasných textů. Opět mne překvapilo, kolik originálních nápadů Roman dokázal vytvořit," uvedl zpěvák Ruppert.
Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Debutové album Why Be In When You Could Be Out vydala v roce 2000.
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