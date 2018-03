Jihoafričani Die Antwoord nekončí, v srpnu svůj bizarní hip hop přivezou do Prahy

před 1 hodinou

Video: YouTube / Die Antwoord

"Poslouchat nás jen z počítače, to je jako cákat se ve vaně a předstírat, že se koupete v oceánu. To prostě musíte zažít," láká jihoafrické duo The Antwoord na svůj třetí koncert v České republice. Ten se uskuteční 20. srpna na pražském Výstavišti.

Před posledním tuzemským vystoupením jihoafrického dua Die Antwoord se spekulovalo, že kapela končí. Opak je ale pravdou: Yolandi Visser (vlastním jménem Anri Du Toitová) a Ninja (Watkin Tudor Jones) vystoupí 20. srpna 2018 na pražském Výstavišti. O The Antwoords se mluví jako o bizarní, provokativní, divné i zábavné kapele. Netradičně punkovým stylem rapuje a zpívá směsicí angličtiny, afrikánštiny a jazyku jihoafrického národa Zulu. Jejich vystoupení doplňuje DJ. Styl, který tato skupina propaguje, se jmenuje "zef". Die Antwoord ho popisují jako stav, kdy je člověk chudý, ale chová se jako nejbohatší na světě. V České republice Die Antwoord koncertovali celkem třikrát, naposledy loni na hudebním festivalu Rock For People. Poprvé se samostatně představili v roce 2010 v pražské Lucerně, v roce 2016 vyprodali koncertní prostor ve Žlutých lázních. Die Antwoord vydali čtyři studiová alba: $O$, Ten$ion, Donker Mag a Mount Ninji and da Nice Time Kid. Vstupenky jsou k dostání od 850 Kč.

autor: Kultura | před 1 hodinou