Ještě v létě hrál na Colours. Zemřel bubeník kapely Modest Mouse, bylo mu 45 let

Teprve před několika dny spoluhráči oznámili, že jejich kamarád trpí rakovinou. Ve věku 45 let na Silvestra zemřel Jeremiah Green, zakládající člen a bubeník americké indie-rockové kapely Modest Mouse, která byla populární okolo přelomu tisíciletí. Informovala o tom agentura AP.

"Nevím, jak tohle říct. Dnes jsme přišli o našeho drahého přítele Jeremiaha. Ulehl, aby si odpočinul, a postupně z něj vyprchal život," napsala kapela na Instagramu. "Prosíme, važte si lásky, kterou někomu dáváte, kterou dostáváte, kterou jste dali a kterou dostanete. Jeremiahovi šlo nejvíc o lásku," dodala.

Modest Mouse vloni vystoupili v první den festivalu Colours of Ostrava. Od osmi večer hráli na hlavním pódiu zvaném Česká spořitelna stage, kde je posléze vystřidali headlineři Twenty One Pilots. Ve zhruba hodinovém setu kapela uvedla své největší hity Float On, Dashboard nebo Ocean Breathes Salty. Byl to jejich český debut.

Jeremiah Green se narodil na Oahu, nejlidnatějším z Havajských ostrovů, kde jeho otec sloužil v americké armádě. Bubnoval odmalička, obdivoval kapely jako The Cure nebo Fugazi.

Členem Modest Mouse, kteří vznikli roku 1992 a rozvíjeli postupy rocku, alternativy i tehdy módního žánru grunge, se stal ještě jako teenager. Se zpěvákem a kytaristou Isaacem Brockem se seznámili cestou na setkání příznivců hnutí Hare Krišna, kam se vypravili, protože tam mělo být zdarma jídlo, popisuje britský deník Guardian. Ze státu Washington na severozápadě USA se záhy přesunuli do hudební scénou proslulého města Portland v sousedním Oregonu. Modest Mouse si začali říkat podle metafory v první povídce spisovatelky Virginie Woolfové nazvané Skvrna na zdi z roku 1917.

Pod vlivem sestav jako Talking Heads nebo XTC debutovali roku 1996 albem nazvaným This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About a pomalu rozšiřovali okruh svých posluchačů.

Největší komerční úspěch zažili roku 2004 se čtvrtou deskou Good News for People Who Love Bad News, která byla nominovaná na Grammy a ze které pocházejí singly Float On nebo Ocean Breathes Salty, dodnes jejich nejhranější na YouTube. Float On později vysamploval raper Lupe Fiasco do tracku The Show Goes On.

Float On z roku 2004 je s více než 100 miliony přehrání největším hitem Modest Mouse na YouTube. | Video: Epic Records

Právě na jejich nejúspěšnější nahrávce ale bubeník Green paradoxně chybí. V době natáčení se psychicky zhroutil poté, co mu doktoři diagnostikovali bipolární afektivní poruchu. Krátce také musel být hospitalizován kvůli užívání alkoholu a drog. Na albu Good News for People Who Love Bad News tak místo něj bubnuje Benjamin Weikel.

Postupně se však Green dal dohromady a už v květnu 2004 se do kapely vrátil. Hrál v ní až do minulého měsíce, kdy musel přestat kvůli chemoterapii. Že je nemocný, spoluhráči oznámili teprve na Boží hod. "Zdá se, že léčba postupuje dobře a že se zlepšuje," napsal zpěvák Isaac Brock.

O necelý týden později Green zemřel. Podle své matky Carol Namatame už tou dobou bojoval s rakovinou v nejzávažnějším čtvrtém stádiu. Poslední dny trávil se starším bratrem Adamem.

S manželkou Lauren, se kterou má šestiletého syna, bubeník žil ve zhruba desetitisícovém městě Port Townsend ve státě Washington, doplňují New York Times. Mimo jiné tu provozovali obchod s domácími potřebami nazvaný Thuja Store, který však museli zavřít na začátku pandemie koronaviru.

Modest Mouse zatím naposledy předloni vydali album The Golden Casket, své první po šestileté pauze.