"Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Písničkář Jan Nedvěd slaví 80 let

Pro folkovou legendu Jana Nedvěda, který se narodil 24. září 1946, byla hudba vždy na prvním místě. Po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, ze které se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, jenž v roce 2021 zemřel na rakovinu.
Slavu si ale Jan vydobyl i na sólové dráze, na kterou se vydal v roce 1988. Řada jeho melancholických písniček s chytlavou melodií zlidověla.
Jan Nedvěd dokázal své "kotlíkářské" songy zařadit do středního proudu české populární hudby a ve svých nejlepších letech tak prodával desky po statisících. V roce 1996 také přilákal s bratrem Františkem na Strahov stejný počet lidí jako například slavní irští U2. Nedvědovi příznivci říkají, že jeho skladby mají tu zázračnou vlastnost, že se téměř neoposlouchají, zejména ty starší. Ale i kousky novější, které někteří kritici odsuzují minimálně jako kýč, se prodávají. K nejúspěšnějším skladbám bratrů Nedvědů patří Růže z papíru, Stánky, Tulácký ráno či Igelit.
Pro zpěváka byla hudba vždy celoživotní poslání, mise, která měla přednost i před manželkami a dětmi. Teatrálně, jak to dovede snad jen on, to vysvětloval slovy: "Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Vyučený elektrikář Nedvěd se vždy považoval za nositele pozitivních myšlenek, které chtěl přenést na publikum. Ať už písněmi o lásce, víře či přátelství, nebo svým pověstným a někdy i kritizovaným kázáním z pódia.
A jako by došlo na přísloví "pýcha předchází pád", roky po Strahově už tak veselé pro Nedvěda nebyly. Rozešel se s bratrem, v únoru 1998 jej postihla mrtvice a rekonvalescence trvala dva roky. Do toho přišel další rozvod, spory o majetek a soudy.
Později se začal znovu objevovat i na jevišti, opět vystupoval i s bratrem, dnes ho ale trápí zdraví a uzavřel se před světem. Nedvěd má pět dětí a v roce 2012 se počtvrté oženil, jeho manželkou se stala o 37 let mladší Pavlína Jirásková. Rodinný hudební odkaz bratří Nedvědů udržují i jejich synové, písničkáři Vojta Nedvěd a Jan Nedvěd ml.
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