Jen to, co se líbí nám. Zemřel Miloš Gruber, zakladatel slavné hudební stáje

V 67 letech v neděli zemřel hudební vydavatel a podporovatel nezávislé hudební scény Miloš Gruber, zakladatel brněnského labelu Indies a majitel vydavatelství Indies MG Records. Značka Indies to oznámila na svém facebookovém profilu.
Gruber otevřel společně s Milanem Pálešem v Brně v roce 1990 půjčovnu hudebních nosičů v ulici Milady Horákové, která se stala zárodkem pozdějšího vydavatelství Indies Records.
Prvním vydavatelským počinem byla deska Steak! hardcoreové skupiny Meat House Chicago I.R.A. ještě na počátku 90. let a od poloviny 90. let pak vycházelo víc než deset titulů ročně.
Gruber s kolegy razil motto, že vydávají pouze takovou hudbu, která se jim líbí. Jeho přístup kladl důraz na autenticitu a podporu nekomerčních projektů, které však považoval za umělecky silné.
V roce 2007 se vydavatelství Indies rozdělilo na tři samostatné subjekty Indies Scope, Indies MG a Indies Happy Trails. Zakladatelé Páleš, Gruber a Jaromír Kratochvíl pokračovali samostatně, nadále ale spolupracovali. V Brně po přetržce opět funguje také kamenný obchod s hudbou pod značkou Indies a společná distribuce.
V Indies MG vycházela alba zaměřená na underground, elektroniku, experimentální hudbu a osobité autory. Pod Gruberovým vedením tam vycházela alba Radůzy, Jablkoně, Jiřího Dědečka, Sester Steinových, Už jsme doma a dalších.
