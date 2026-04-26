Přeskočit na obsah
Benative
26. 4. Oto
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Jen to, co se líbí nám. Zemřel Miloš Gruber, zakladatel slavné hudební stáje

Aktuálně.cz,ČTK

V 67 letech v neděli zemřel hudební vydavatel a podporovatel nezávislé hudební scény Miloš Gruber, zakladatel brněnského labelu Indies a majitel vydavatelství Indies MG Records. Značka Indies to oznámila na svém facebookovém profilu.

Foto: Facebook / Indies Scope
Reklama

Gruber otevřel společně s Milanem Pálešem v Brně v roce 1990 půjčovnu hudebních nosičů v ulici Milady Horákové, která se stala zárodkem pozdějšího vydavatelství Indies Records.

Prvním vydavatelským počinem byla deska Steak! hardcoreové skupiny Meat House Chicago I.R.A. ještě na počátku 90. let a od poloviny 90. let pak vycházelo víc než deset titulů ročně.

Gruber s kolegy razil motto, že vydávají pouze takovou hudbu, která se jim líbí. Jeho přístup kladl důraz na autenticitu a podporu nekomerčních projektů, které však považoval za umělecky silné.

V roce 2007 se vydavatelství Indies rozdělilo na tři samostatné subjekty Indies Scope, Indies MG a Indies Happy Trails. Zakladatelé Páleš, Gruber a Jaromír Kratochvíl pokračovali samostatně, nadále ale spolupracovali. V Brně po přetržce opět funguje také kamenný obchod s hudbou pod značkou Indies a společná distribuce.

Reklama
Reklama

V Indies MG vycházela alba zaměřená na underground, elektroniku, experimentální hudbu a osobité autory. Pod Gruberovým vedením tam vycházela alba Radůzy, Jablkoně, Jiřího Dědečka, Sester Steinových, Už jsme doma a dalších.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zadržený útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, je absolventem Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle agentury Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Podle příspěvku na facebooku byl v prosinci 2024 vyhlášen učitelem měsíce torranskou pobočkou C2 Education, celostátní soukromé služby zaměřené na přípravu na přijímací zkoušky a doučování studentů směřujících na vysokou školu.
„Místo kulek použiju broky.“ Než začal střílet na Trumpa, učitel se ozval z hotelu

V sobotu večer, jen pár minut před zahájením galavečeře ve washingtonském hotelu Hilton, kam Donald Trump pozval korespondenty Bílého domu, několika lidem dorazil znepokojivý e-mail. Šlo o manifest, v němž jim jejich příbuzný Cole Allen vysvětluje, proč na akci s více než 2600 hosty na amerického prezidenta zaútočí. V dopise popisuje i to, jak jednoduše pronesl na slavnostní akci zbraně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama