Jazzman Ondřej Pivec vydává desku s Organic Quartet. Společně zářili před deseti lety

Jazzová hvězdička poloviny nultých let, Organic Quartet Ondřeje Pivce, se po deseti letech vrací s novou deskou Terms And Conditions Apply. Hráč na Hammondovy klávesy Pivec se v mezidobí podílel na albu, které získalo Grammy.

Ondřej Pivec (32), jeden z nejúspěšnějších jazzových hudebníků posledních let, vydává po deseti letech album se svým Organic Quartet. Jmenuje se Terms And Conditions Apply a kapela ho natočila ve stejné sestavě, v jaké se v roce 2005 dala dohromady. Na Hammondovy klávesy hraje Pivec, na kytaru Libor Šmoldas, na saxofon Jakub Doležal a na bicí Tomáš Hobzek.

"Rozumíme si snad ještě víc než před lety a hudebně nám to funguje stále velmi dobře, říká Ondřej Pivec. "Je skvělé, když po deseti letech máme při hraní pocit, že jsme spolu hrát nikdy nepřestali. Chemie a energie fungují pořád stejně," dodává Libor Šmoldas.

Album obsahuje nový autorský materiál všech členů kapely. Hudebníci ho natáčeli zcela analogově, bez zapojení počítačů a digitálních efektů. "V praxi to vypadá tak, že pokud to kapela dobře zahraje a zvukař dobře smíchá, je hotovo. Pokud se jednomu ze zúčastněných něco nepovede, předělávají to všichni znovu. Je to trochu adrenalin," říká Milan Cimfe z nahrávacího studia Sono.

Kapela složená z hudebníků, jejichž věk v době prvního alba Never Enough (2007) jen lehce přesáhl dvacítku, si poté dala pauzu a členové se věnovali vlastním projektům.

Ondřej Pivec odešel zkusit štěstí do Ameriky, kde začal v podstatě od nuly. Píle a roky strávené hraním po kostelech mu vynesly spolupráci na albu Gregory Portera Take Me To the Alley, které letos dostalo Grammy.