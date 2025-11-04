Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Věc Makropulos je tříaktová opera, kterou Janáček přepracoval podle stejnojmenné divadelní hry Karla Čapka. Hlavní linkou děje je touha po nesmrtelnosti. Ústřední postava Emilia Marty, slavná a tajemná operní pěvkyně, žije díky elixíru nesmrtelnosti již přes 300 let. Když se však snaží najít recepturu, díky níž by si mohla život znovu prodloužit, začne se potýkat s prázdnotou a izolací, což je následek její staletí trvající existence. Roli operní divy Emilie Marty obsadí litevská sopranistka Aušriné Stundytéová, která v minulosti vystupovala mimo jiné i s Pražským filharmonickým sborem.
Představení se uskuteční v rámci 29. ročníku festivalu Made in Prague pořádaného Českým centrem Londýn. Během festivalu, který začal 31. října a potrvá až do konce listopadu, se návštěvníkům také otevřela výstava Leoš Janáček: Věc Makropulos. Ta přibližuje historii a zákulisí Janáčkova předposledního díla archivními fotografiemi, Janáčkovými rukopisy a původními dobovými kulisami Josefa Čapka.
Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša, který patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, je druhým Čechem, který Královskou operu řídí. V 50. letech minulého století tuto prestižní funkci zastával Rafael Kubelík. Hrůša se tvorbě Leoše Janáčka věnuje již řadu let. Věc Makropulos uvedl v roce 2015 ve Vídeňské státní opeře a také v Curyšské opeře v roce 2019.
"Věc Makropulos je svým způsobem nejsoučasnější ze všech Janáčkových jevištních děl, aktuální ve všech kontextech, místních i časových," řekl Hrůša podle kanálu Opera PLUS.
V Londýně, kde většinu roku žije s rodinou, už v roce 2018 dirigoval s velkým úspěchem Carmen od Georgese Bizeta či v roce 2022 operu Lohengrin Richarda Wagnera.
Hrůša se stal hudebním ředitelem Královské opery v Covent Garden letos v září. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie. V současné době je také šéfdirigentem Bamberských symfoniků a bývá pravidelným hostem nejvýznamnějších orchestrů světa. Získal řadu prestižních ocenění v Česku i zahraničí. Brněnský rodák absolvoval pražskou AMU, kde byl jeho učitelem mimo jiné Jiří Bělohlávek.
Operu Věc Makropulos bude dirigovat hudební ředitel Královské opery v Londýně Jakub Hrůša, který před pár dny obdržel medaili za zásluhy o stát v oblasti umění.