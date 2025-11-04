Hudba

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Královská opera v Londýně dnes poprvé uvede Věc Makropulos od Leoše Janáčka, a to pod taktovkou tamního nového hudebního ředitele Jakuba Hrůši. Zpracování opery, v níž zpěv zazní v češtině s anglickými titulky, se ujala uznávaná anglická divadelní režisérka Katie Mitchellová. Ta jí dala novou moderní podobu, kdy děj zasazuje do současného života a využívá nadčasových otázek.
Operu Věc Makropulos bude dirigovat hudební ředitel Královské opery v Londýně Jakub Hrůša, který před pár dny obdržel medaili za zásluhy o stát v oblasti umění.
Operu Věc Makropulos bude dirigovat hudební ředitel Královské opery v Londýně Jakub Hrůša, který před pár dny obdržel medaili za zásluhy o stát v oblasti umění. | Foto: Profimedia.cz

Věc Makropulos je tříaktová opera, kterou Janáček přepracoval podle stejnojmenné divadelní hry Karla Čapka. Hlavní linkou děje je touha po nesmrtelnosti. Ústřední postava Emilia Marty, slavná a tajemná operní pěvkyně, žije díky elixíru nesmrtelnosti již přes 300 let. Když se však snaží najít recepturu, díky níž by si mohla život znovu prodloužit, začne se potýkat s prázdnotou a izolací, což je následek její staletí trvající existence. Roli operní divy Emilie Marty obsadí litevská sopranistka Aušriné Stundytéová, která v minulosti vystupovala mimo jiné i s Pražským filharmonickým sborem.

Představení se uskuteční v rámci 29. ročníku festivalu Made in Prague pořádaného Českým centrem Londýn. Během festivalu, který začal 31. října a potrvá až do konce listopadu, se návštěvníkům také otevřela výstava Leoš Janáček: Věc Makropulos. Ta přibližuje historii a zákulisí Janáčkova předposledního díla archivními fotografiemi, Janáčkovými rukopisy a původními dobovými kulisami Josefa Čapka.

Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša, který patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti, je druhým Čechem, který Královskou operu řídí. V 50. letech minulého století tuto prestižní funkci zastával Rafael Kubelík. Hrůša se tvorbě Leoše Janáčka věnuje již řadu let. Věc Makropulos uvedl v roce 2015 ve Vídeňské státní opeře a také v Curyšské opeře v roce 2019.

"Věc Makropulos je svým způsobem nejsoučasnější ze všech Janáčkových jevištních děl, aktuální ve všech kontextech, místních i časových," řekl Hrůša podle kanálu Opera PLUS.

V Londýně, kde většinu roku žije s rodinou, už v roce 2018 dirigoval s velkým úspěchem Carmen od Georgese Bizeta či v roce 2022 operu Lohengrin Richarda Wagnera.

Hrůša se stal hudebním ředitelem Královské opery v Covent Garden letos v září. Od sezony 2028/2029 bude Hrůša šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie. V současné době je také šéfdirigentem Bamberských symfoniků a bývá pravidelným hostem nejvýznamnějších orchestrů světa. Získal řadu prestižních ocenění v Česku i zahraničí. Brněnský rodák absolvoval pražskou AMU, kde byl jeho učitelem mimo jiné Jiří Bělohlávek.

