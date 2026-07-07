Janáčkova filharmonie Ostrava míří do Amsterodamu. Vystoupí i s Ledeckým

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) připravila dva koncerty a jeden program, který propojí Opavu a Amsterodam. V opavském kostele svatého Václava zazní 16. července Dvořákův Violoncellový koncert a Čajkovského Čtvrtá symfonie. Se stejným programem se orchestr o několik dní později představí také v amsterodamské koncertní síni Concertgebouw, kam se vrací po 33 letech.
JFO povede šéfdirigent Daniel Raiskin. Po návratu z Nizozemska filharmonici uzavřou sezonu na festivalu Štěrkovna Open Music, kde vystoupí s Jankem Ledeckým a akrobaty z BoCirk Company. Informovala o tom mluvčí orchestru Kateřina Buglová.
Opavský koncert bude domácím uvedením programu, s nímž se JFO 20. července představí v Amsterodamu. V Nizozemsku orchestr naposledy vystoupil v roce 1993, kdy koncertoval v Concertgebouw, jednom z nejslavnějších koncertních sálů světa. "Na toto prestižní pódium se po 33 letech vrací pod vedením Daniela Raiskina. Sólistou opavského i amsterodamského koncertu bude kanadský violoncellista Bryan Cheng, jeden z výrazných mladých interpretů současné mezinárodní scény," uvedla Buglová.
Po návratu z Nizozemska čeká JFO poslední koncert sezony, tentokrát pod širým nebem. V sobotu 25. července vystoupí filharmonici na festivalu Štěrkovna Open Music u Hlučínského jezera společně s Jankem Ledeckým. Večer doplní premiéra vzdušně-akrobatického vystoupení Touching the Sky od BoCirk Company, která letos slaví 20 let činnosti.
"Koncert na Štěrkovně Open Music zároveň předznamená další spolupráci JFO a BoCirk Company. Ve dnech 3. a 4. prosince 2026 společně uvedou v Gongu projekt Epopey, který přenese monumentální svět Muchovy Slovanské epopeje do živého scénického představení, kde se setkají známá díla klasického hudebního repertoáru s akrobacií a videomappingem," popsala.
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