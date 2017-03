Dvořák bude pořád skvělý vývozní artikl. Ale chceme prosadit i Janáčka, říká ostravská filharmonie

před 8 minutami

Byla to další ukázka síly české klasické hudby, další důkaz, že na skladatele z české země svět stále slyší. Ve velkolepém Paláci Euskalduna ve španělském Bilbau se během jediného březnového víkendu odehrálo 75 koncertů, prodalo se na ně 30 000 vstupenek, účinkovalo zde 800 hudebníků. Téma bylo jediné - Bohemia. Jednalo se o velkou mezinárodní poctu české klasické hudbě. "Od pátku odpoledne do neděle do večera se jelo skoro v kuse. V paláci je pět sálů, skoro každou hodinu jsou zde koncerty," líčí Ondřej Daněk, manažer Janáčkovy filharmonie Ostrava, která zde odehrála čtyři orchestrální koncerty. Na program se jim podařilo prosadit i ukázku z tvorby Leoše Janáčka.

Českou republiku zde zastupovala také dvě komorní tělesa - Pavel Haas Quartet a Vlachovo kvarteto.

Desítky tisíc posluchačů dychtivě proudilo do takzvaného Baskického paláce ("Euskalduna Jauregia"), aby si vyposlechly skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Gustava Mahlera či Leoše Janáčka. Na těchto čtyřech skladatelích byla postavena celá koncepce festivalu.

"Obzvláště Antonín Dvořák je stále skvělý vývozní artikl. Pořád funguje a asi ještě dlouho fungovat bude," říká manažer ostravské filharmonie. Třeba Novosvětská symfonie tu dle jeho slov zazněla hned třikrát ve třech různých provedeních od třech různých orchestrů.

Rozdíl v Novosvětské, jak jí hrají zahraniční orchestry a jak ty české, je podle Daňka velmi znatelný. "Český zvuk je stále hodně specifický. Je to navíc i tím, že ji české orchestry mají v sobě a zažitou. Zahraniční tělesa také nemají k Novosvětské takový vztah jako my."

Sama Janáčkova filharmonie slavnou devátou ani často hranou osmou Dvořákovu symfonii na program nezařadila.

"Úmyslně jsme místo toho zvolili šestou a sedmou, protože ty se tak často nehrají a podle nás je to velká škoda. Snažíme se s nimi co nejvíc jezdit. Také jako jediní jsme v Bilbau představili orchestrální dílo Janáčkovo, za což jsme velmi rádi, když tohoto skladatele máme ve svém názvu."

Janáček se setkal s vřelým přijetím španělského publika, pro které je jeho dílo nejméně známé.

Ostravští filharmonici odehráli také první Mahlerovu symfonii, kvůli níž museli vycestovat s devadesáti členy orchestru. Díky tomu mohli uvést i ukázku z Janáčkovy opery Z mrtvého domu. "Mrtváka se nám jinak daří vyvážet málokdy,právě kvůli nárokům na velké obsazení," vysvětluje manažer.

Přesunout devadesát hráčů i s jejich hudebními nástroji a dalších deset členů doprovodu byla logisticky velmi náročná akce. "Nástroje jely dva dny kamionem po zemi, hráči jeli z Ostravy do Prahy vlakem a odtud letěli do Bilbaa s mezipřistáním v Německu," popisuje Ondřej Daněk.

Na konci složitého itineráře a čtyřech koncertů ve třech dnech byla podle Daňka obrovská euforie. "Šlo o velkolepou akci, honosnou oslavu české hudby a inspirativní událost pro všechny zúčastněné. Bilbao si navíc stočlenná česká delegace nesmírně užila. Se všemi jeho památkami, kavárnami a světoznámou budovou Guggenheimova muzea nedaleko koncertního komplexu," uzavírá manažer Janáčkovy filharmonie Ostrava.

autor: Zuzana Hronová