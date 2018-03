Jan Burian a Daniel Fikejz poprvé zahrají naživo desku Hodina duchů, která vyšla v roce 1989

před 11 hodinami

V listopadu 1989 vyšla deska Jana Buriana a Daniela Fikejze Hodina duchů. 25. 3. ji autoři v Divadle Archa poprvé přehrají naživo. "To, co na něm je, to je protižánrový boj. Popření modelu folkaře jako figurky za pianem či s kytarou," řekl tehdy o LP Burian. Daniel Fikejz, jenž komponoval elektronické i živé akustické zvuky, nyní ke koncertní premiéře doplňuje: "Bude hodně těžké zvuky pro náš výroční koncert zrekonstruovat, protože ty originální nástroje už bohužel dávno nemám." Během koncertu si s Burianem a Fikejzem zahrají Petr Váša a Kateřina Nejepsová - Jiřčíková či klavírista Zdeněk Dočekal a bubenice Klára Böhmová. Součástí večera bude i křest knihy Pavla Klusáka Drtivé jistoty JB.

