Éra robotů nekončí, po Colours vystoupí kapela Jamiroquai také v pražské O2 areně

Zpěvák Jay Kay z Jamiroquai na loňských Colours of Ostrava. | Foto: Jiří Zerzoň

V pražské O2 areně příští rok zahraje britská kapela Jamiroquai. Ta koncem 90. let zaznamenala úspěch se singlem Virtual Insanity a vloni svou zatím poslední nahrávku Automaton představila na hlavní scéně festivalu Colours of Ostrava.

Pražský koncert se uskuteční 25. května příštího roku, vstupenky v cenách 1590 až 2190 korun budou v prodeji od tohoto pátku 7. prosince, uvedl Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation.

Sestava okolo zpěváka Jasona Cheethama přezdívaného Jay Kay, který byl alespoň zpočátku pod silným pěveckým vlivem Stevieho Wondera, míchá soulovou a funkovou hudbu ze 70. let s vlivy modernějších tanečních žánrů typu house.

"Patřila k průkopníkům nového zvuku funku, který silně ovlivnil takzvaný acid jazz a pomohl zkoncentrovat energii, z níž později čerpala revoluce taneční hudby," napsaly o londýnské sestavě Hospodářské noviny.

První singl Jamiroquai vydali v roce 1992, rok nato přišli s debutovým albem Emergency on Planet Earth na značce Sony. Tato firma Jamiroquai věřila, s Kayem podepsala smlouvu na osm desek. Ke konkurenční společnosti Columbia Records kapela přešla až roku 2006, později vydávala také u Universalu.

Když se v roce 1995 zadařilo i druhému albu Jamiroquai s názvem The Return of the Space Cowboy, které mělo vysoké prodeje mimo jiné v Japonsku, bylo jasné, že na rozdíl od spousty tehdejších britských sestav nejsou Jamiroquai "zázrakem na jednu desku".

Se třetí nahrávkou Traveling Without Moving následně sestava prorazila do USA, kde se v hitparádách uchytily hity Cosmic Girl a především Virtual Insanity.

Videoklip, který k této skladbě natočil dnes etablovaný filmový režisér Jonathan Glazer, desce v USA pomohl dosáhnout platinového prodeje.

Komerční výsledek dále povzbudilo, když Jamiroquai roku 1997 vystoupili na předávání cen MTV. Tam posbírali čtyři sošky. A za tutéž píseň nakonec získali i jednu z žánrových Grammy.

V roce 1998 Jamiroquai novou písní Deeper Underground přispěli na soundtrack k velkorozpočtovému filmu Godzilla. Tou dobou už se ale sestava potýkala s odchodem basisty. V důsledku toho zpěvák prakticky zrušil vydání již natočené desky.

Když roku 1999 Jamiroquai konečně přišli s albem Synkronized, v USA už se podruhé nechytli.

Další alba skupina vydala v letech 2001, 2005 a 2010, kdy připravila nahrávku Rock Dust Light Star. Ta kombinovala modernější postupy taneční a elektronické muziky s funkovými a soulovými základy, z nichž Jamiroquai kdysi vzešli.

Vloni se Jamiroquai přihlásili o slovo novým albem Automaton zabývajícím se robotizací společnosti. S touto deskou také vystoupili na festivalu Colours of Ostrava. Jejich průřezový koncert, zřejmě podobný tomu, jaký uvedou příští rok v Praze, se pohyboval mezi jazzem, soulem, disko a funky.

"Automaton je přes všechny retro vokodéry, diskotékovou rytmiku a pionýrský rap Jaye Kaye velmi současná, středněproudému vkusu konvenující skladba," napsaly o albu Hospodářské noviny.