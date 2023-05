Jak se cítím a jak vnímám svět. Daniel Landa po osmi letech vydal album

Osm let po předchozí desce Žito natočil zpěvák Daniel Landa nové album nazvané Minový pole. Přeje si, aby jej lidé poslouchali "po staru" od začátku až do konce. Některé z deseti nových skladeb představí 4. listopadu na koncertu v pražské O2 areně.

Novou nahrávkou jsem se vyjádřil k současné situaci, ale není to prvoplánové, říká Daniel Landa. | Foto: Prokop Bořek

"To album je vlastně ucelená výpověď o tom, jak se cítím, jak vnímám svět, jeho rizika nebo úskalí. A to formou písní, které patří k sobě. Je to hudební knížečka," říká Landa.

Ve skladbách jako Anička Malinová se vrací do historie podobně, jako to učinil na desce Pozdrav z fronty vydané roku 1997. Blanický manifest je protestsong z období, kdy hudebník vystupoval proti přijetí novely pandemického zákona a vyzval k občanskému odporu, například formou zahlcení elektronické pošty hygienických stanic, toho času vytížených kvůli nemoci covid-19. Tuto Landovu akci zkritizovaly zdravotnické odbory a tehdejší ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček z hnutí ANO označil jeho příznivce za "magory".

Landův pohled na dnešní politiku odráží na nové desce například titulní singl Minový pole. "Nahrávkou jsem se vyjádřil k současné situaci, ale není to prvoplánové, písně budou aktuální i po letech. Když se ukazuje prstem na nějakou konkrétní věc, skladba časem ztrácí náboj," míní Landa.

V písni Domnělý spasitel znějí citace z muzikálu Krysař, který letos v pražském Divadle Kalich oslavil 2000. reprízu. Premiéru měl roku 1996. Před třemi lety Landa převzal ocenění za 150 tisíc prodaných nosičů s hudbou z tohoto díla. "Věřil jsem, že to bude úspěšné představení, ale míra ohlasu je fascinující. V šestadvaceti letech napíšeš muzikál a ve čtyřiapadesáti se jdeš podívat na dvoutisící reprízu," podivuje se. "Nechápu, že jsem byl schopný napsat takovou věc. To se prostě přihodilo," dodává.

K novému albu Minový pole neplánuje turné, vybrané skladby však představí 4. listopadu na velkém koncertu v pražské O2 areně. "Do programu zařadíme i písně z nového alba. Ty doplní staré fláky, abychom si užili celou moji hudební dráhu," naznačuje s tím, že se jedná o jeho jediné letošní vystoupení v Česku a dosud největší halový koncert, jaký uspořádal.

Všechno se ale Danielu Landovi v posledních letech nepodařilo, například plánované "kejkle", jakými měla být výhra v zápase v thajském boxu proti profesionálovi, nebo pokus dostat fotbalisty Sigmy Olomouc do finále Ligy mistrů. Z obou projektů měl vzniknout filmový dokument. "Šlo o to pokusit se dosáhnout věcí, které převyšují tvé možnosti, projít si nějakým příběhem a natočit to. Projekt skončil, ale byl výborný, jenom realizace toho záměru byla horší," ohlíží se Daniel Landa.

Čtyřiapadesátiletý zpěvák se v médiích znovu objevil před necelými 14 dny, kdy na sebe podala insolvenční návrh firma Žito 44 spojená s jeho alter egem, kouzelníkem Žitem. Zpěvák v ní vlastní většinový podíl. Společnost dluží 1,3 milionu korun, z drtivé většiny pražskému finančnímu úřadu coby nedoplatek na dani z příjmu právnických osob, a žádá o vyhlášení úpadku. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

"Já tuhle mnoho let nefunkční firmu neřídil. Veškeré finance a management tehdy řídil pan Jiří Jurtin, já měl na starost výhradně uměleckou a sportovní stránku projektů," říká na to konto Landa. Osobně prý nikomu peníze nedluží. "Ze všech svých probíhajících aktivit řádně platím nemalé daně," tvrdí.

Zadlužený filmový a muzikálový producent Jurtin loni na podzim spáchal sebevraždu ve věku 46 let. Landa řekl Radiožurnálu, že mu "naletěl".

Zpěvák dnes společnost Žito 44 ovládá z 80 procent, desetinový podíl má afghánský podnikatel a prezident Česko-afghánské smíšené obchodní komory Fawad Nadri, zbytek patřil Jurtinovi. Firma, která je v likvidaci od roku 2018, na sebe v minulých letech podala insolvenční návrh už několikrát, napsaly Hospodářské noviny.

Daniel Landa začal hudební dráhu ve skinheadské skupině Orlík, která se po vydání druhého alba v roce 1991 rozešla. Od té doby vystupuje jako sólový umělec. Coby muzikálový autor debutoval s Krysařem, k jeho dalším úspěšným muzikálům patří Touha a Tajemství.

Absolvent pražské konzervatoře v hudebně-dramatickém oboru hrál ve filmech Černí baroni a Proč?, kromě toho ztvárnil například postavu Emanuela Moravce v díle Den po Mnichovu televizního cyklu České století.