Ivana Gottová kvůli zdraví zastavila projekt muzea Karla Gotta na Bertramce

před 6 hodinami
Ivana Gottová kvůli zdravotním a osobním důvodům zastavila projekt muzea Karla Gotta Villa Gott. Ještě letos ho se svými spolupracovníky chystala otevřít v domě na pražské Bertramce, kde legendární zpěvák léta žil až do své smrti v roce 2019. Gottová to ve středu oznámila na facebooku.
Vila v ulici Nad Bertramkou nad pražským Smíchovem, ve které bydlel zpěvák Karel Gott a jeho manželka Ivana. | Foto: Profimedia.cz

"Není v mé povaze se vzdávat, ale bohužel musím projekt Villa Gott, tak jak jsem si jej původně plánovala a pro vás vysnila, ze zdravotních i osobních důvodů zastavit. Snad mi odpustíte, že po mnoha letech náročné a intenzivní práce, kterou jsem Karlovým projektům věnovala, se nyní musím věnovat sobě a svému zdraví," vzkázala Gottová příznivcům svého zesnulého manžela, který ovlivnil několik generací posluchačů nejen v Česku.

Ještě v červenci vdova po zpěvákovi na sociálních sítích popsala přípravy projektu, který měl ze smíchovské vily nad Prahou vytvořit autentické místo vzpomínek na Gotta, jeho písničky i životní příběh. S rodinou se už dříve přestěhovala jinam a dům na Bertramce kompletně rekonstruovala. Napsala také, že Villa Gott je náročný projekt vyžadující hodně práce, do něhož už investovala mnoho energie a času, "o penězích nemluvě". Nicméně věřila, že muzeum ještě letos přivítá první návštěvníky.

Gott zemřel 1. října 2019, léčil se s akutní leukemií. Bylo mu 80 let. S Ivanou vychovával dvě dcery. Radní Prahy 5 nedávno podpořili návrh Gottové na pojmenování prostranství poblíž vily na Bertramce po zpěvákovi. O pojmenování veřejných prostranství a ulic v metropoli rozhodují radní hlavního města na základě doporučení místopisné komise, která se nyní návrhem bude zabývat. Místo na rozhraní ulic U Mrázovky, U Blaženky a Nad Bertramkou by se mohlo jmenovat Náměstíčko Karla Gotta.

 
