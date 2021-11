Intimní pohled na Beatles. Režisér Pána prstenů sestříhal 57 hodin neznámých záběrů

V oprýskaném londýnském nahrávacím studiu Paul McCartney pracuje na rané verzi písně I’ve Got a Feeling, Yoko Ono sedí poblíž Johna Lennona, George Harrison vymýšlí text skladby Something a Ringo Starr si pohazuje s paličkami na bicí.

Dokument The Beatles: Get Back bude k vidění jen na platformě Disney+, která zatím v Česku není dostupná. | Video: Walt Disney Company

Sedmapadesát hodin záznamů, které 50 let ležely v archivech, teď režisér Peter Jackson sestříhal do třídílného dokumentu. Ukazuje členy slavné kapely Beatles, jak hrají, tancují, žertují, experimentují s novou tvorbou určenou na desku Let it Be a překonávají rozpory.

"Takhle jste Beatles ještě neviděli," avizuje šedesátiletý novozélandský filmař, kterého proslavily trilogie Pán prstenů a Hobit.

Dokumentární záběry vznikaly po dobu 22 dnů v lednu 1969. Nabízejí odlišný pohled na poslední etapu soužití liverpoolské čtveřice předtím, než se rozešla.

V dějinách Beatles dosud převažoval názor, že ke konci už se muzikanti vzájemně nesnesli. Jacksonovy záběry svědčí o opaku. "Vidíme, jak moc se kamarádí, jak si jeden druhého váží," míní režisér. "Nekřičí na sebe, neobviňují se, nešílejí. Soustředí se na to, čeho chtějí dosáhnout, chovají se jako profesionálové, mají smysl pro humor. A nakonec to celé vyvrcholí triumfálním koncertem na střeše," dodává v narážce na poslední vystoupení kapely. Uskutečnilo se 30. ledna 1969 na střeše vydavatelství Apple Corps v Londýně, kde Beatles při zhruba čtyřicetiminutovém setu doprovodil klávesista Billy Preston.

Tři díly dokumentu nazvaného The Beatles: Get Back budou mít premiéru tento čtvrtek, pátek a sobotu výhradně na streamovací platformě Disney+. Ta v Česku zatím není dostupná, fungovat tu začne nejdříve příští rok. Každá epizoda čítá zhruba dvě hodiny.

Videa vznikala v době, kdy se Paul McCartney, John Lennon, George Harrison a Ringo Starr potkali s cílem napsat 14 písní, natočit album a uspořádat svůj první společný koncert po tříleté pauze. Nakonec byl také poslední. "Vždycky jsme ze sebe dostali to nejlepší ve chvíli, kdy nám bylo nejhůř," říká v jednom záběru McCartney.

Záznamy vznikaly za účelem kratšího a nakonec kritičtějšího dokumentu nazvaného stejně jako deska Let It Be. Natočil jej Michael Lindsay-Hogg a premiéru měl v květnu 1970 poté, co McCartney oficiálně opustil Beatles. "Ano, samozřejmě tam došlo k napjatým momentům, ale celkový dojem je podstatně jiný, než jaký nám předkládal mýtus o rozhádané kapele," srovnal už dříve Peter Jackson svůj dokument s Lindsay-Hoggovým sestřihem.

Novozélandský filmař se dohodl se dvěma žijícími členy kapely, McCartneym a Starrem, dále s Harrisonovou vdovou Olivií a s Lennonovou vdovou Yoko Ono i jejím synem Seanem. Nikdo z nich nežádal dodatečné úpravy, přestože jsou všichni nervózní, jak bude snímek přijat.

Devětasedmdesátiletý Paul McCartney a jedenaosmdesátiletý Ringo Starr si tehdejší atmosféru vybavují už jen matně. "V podstatě se na to dívají poprvé, tak jako my," tvrdí režisér. "Bylo to pro ně stresující. Uvědomují si, že je to pohled za oponu a možnost zažít Beatles tak intimně, jak to ve své době nikomu nedovolili a jak je doteď nebylo možné".

"Jsou to hodiny a hodiny záběrů, na kterých se jen smějeme a hrajeme muziku. Úplně jiné než film Let it Be z roku 1970. Bylo tam hodně radosti a myslím, že Peter ji ukáže," uvedl už dříve Starr.

Peter Jackson poslouchá Beatles celý život, jednou z jeho nejoblíbenějších písní je Penny Lane. Že je kapela po desítkách let stále populární, přičítá kvalitě a širokému rozpětí její hudby.

"Jen si srovnejte tak rozdílné skladby jako Yesterday a Revolution 9. Kdybyste je za milion let pustili lidem, kteří Beatles neznají, budou vám tvrdit, že je nemohli nahrát ti stejní lidé," uzavírá režisér.