Vydavatelství Indies slaví třicátiny, na koncertu v Brně vystoupí 12 kapel

V pátek tomu bude 30 let, co vzniklo nezávislé hudební vydavatelství Indies. Oslaví to výročním koncertem v brněnském Sono Centru, na němž vystoupí duo DVA, kapela Zuby nehty, Květy v původní sestavě či -123minut vedené kytaristou Zdeňkem Bínou.

Tvorbu Zuzany Navarové připomene písničkářka Martina Trchová. Součástí večera bude také oznámení výsledků ankety magazínu UNI o nejlepších albech Indies. "Oslava třiceti let Indies je náročná akce, protože vystoupí 12 kapel. Také jsme chtěli, aby jejich nabídka byla rozmanitá, tak jsme se snažili sehnat bluesové, rockové, folkové skupiny i zástupce world music. Koncert bude pestrý stejně jako produkce našeho vydavatelství," říká jeho majitel Milan Páleš. V Sono Centru dále vystoupí Horňácká cimbálová muzika Kubíci, skupiny BraAgas a Nuck Chorris Gang, Band of Heysek, ZVA 12 - 28 Band nebo dětský projekt Bombarďák. "Bude se vzpomínat na Jitku Šuranskou, Zuzanu Navarovou, Filipa Topola a nezapomeneme ani na novinky a pokřtíme nová alba," dodává Milan Páleš. Festival zakončí půlhodinová produkce souboru Meat-House Chicago I. R. A., jehož album Steak! bylo prvním vydavatelským počinem tehdejší značky Indies Records. Ta se roku 2007 rozdělila na tři samostatné subjekty. Všechny labely do dnešního dne vydaly přes 800 titulů. Na první příčku ankety časopisu UNI o nejlepší alba Indies čtyři desítky hudebních novinářů dosadily nadčasovou nahrávku Ivy Bittové a Vladimíra Václavka Bílé inferno z roku 1997. V první desítce jsou alba Barvy všecky Zuzany Navarové, O slunovratu Jiřího Pavlici a Hradišťanu, oficiální debuty Radůzy (Andělové z nebe), Tara Fuki (Piosenki do snu) a Meat-House Chicago I. R. A. (Steak!), deska Trabandu Hyjé!, Zuby nehty a jejich druhá deska Král vysílá své vojsko, dvě alba Psích vojáků a reprezentativní edice Antologie moravské lidové hudby. Skladba Vzpomínka od Vladimíra Václavka a Ivy Bittové z alba Bílé inferno. | Video: Indies Records "Vítěz mě nepřekvapil, Bílé inferno je dlouhodobě ceněná deska, očekával jsem i úspěch Hradišťanu. Ale myslel jsem, že uspějí také DVA s jejich debutovou nahrávkou Fonók a nečekal jsem, že se do desítky dostane Antalogie moravské lidové hudby," komentuje výsledky ankety Páleš. Z novějších nahrávek podle něj mají úspěch Kafka Band nebo Progres 2. Nejžádanější deskou vydavatelství je O slunovratu skupiny Hradišťan a Jiřího Pavlici z roku 1999, které se v různých edicích prodalo přes 25 tisíc kusů. "Chystáme na jaro další Hradišťan, záznam jejich letního koncertu se Spirituál kvintetem a Dagmar Peckovou. Přemýšlíme, že bychom ho uvedli na trh na jednom z dubnových rozlučkových koncertů Spirituál kvintetu v Praze," dodává šéf Indies Scope Páleš. První provozovna Indies, ještě jako půjčovna a prodejna hudebních nosičů, byla otevřena 14. února 1990. Rok poté následoval první vydavatelský počin, deska Steak! kapely Meat-House Chicago I.R.A.