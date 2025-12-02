Hudba

Igor Orozovič přichází s baladickou Vániční písní. V klipu kouzlí s bublinkovou fólií

před 4 hodinami
Herec, autor a muzikant Igor Orozovič vydává singl s hudební novinkou, která přináší osobitý pohled na vánoční čas. Balada Vániční píseň je tichá, melancholická, ale zároveň plná očekávání a naděje. Netradiční vánoční skladba na pomezí šansonu a folku s vločkou jazzu působí jako hudební obraz zimního zklidnění a intimní atmosféry.
K Vániční písni vznikl poetický komorní videoklip v režii Janka JQr Růžičky, který vizuálně podtrhuje intimní náladu skladby.
K písni vznikl i poetický komorní videoklip v režii Janka JQr Růžičky, který vizuálně podtrhuje intimní náladu skladby. Podívat se na něj můžete ZDE.

Orozovičův charakteristický hlas se nese nad jemnou aranží písně, kterou nahráli Marek Novotný (kytary), František Bořík (piano), a.m. almela (basa) a David Landštof (bicí). Nahrávka vznikla ve Studiu Svárov pod vedením Lukáše Martínka, o finální zvuk se postaral Petr Kaláb v Beloud studiu. 

