Igor Orozovič přichází s baladickou Vániční písní. V klipu kouzlí s bublinkovou fólií

K písni vznikl i poetický komorní videoklip v režii Janka JQr Růžičky, který vizuálně podtrhuje intimní náladu skladby. Podívat se na něj můžete ZDE.
Orozovičův charakteristický hlas se nese nad jemnou aranží písně, kterou nahráli Marek Novotný (kytary), František Bořík (piano), a.m. almela (basa) a David Landštof (bicí). Nahrávka vznikla ve Studiu Svárov pod vedením Lukáše Martínka, o finální zvuk se postaral Petr Kaláb v Beloud studiu.
"Dřív mě k námětům písní inspiroval spíš vnější svět. Poslední dobou se snažím pracovat i s vyjadřováním vlastních, soukromých emocí. Ale snažím se to vybalancovat. U každé písně je ten poměr jiný. Každá stvořená píseň je samostatné dílo s jiným průběhem vzniku. Pokaždé když se urodí nový kus, je to pro mě svátek. Teď přijdou jedny z největších svátků roku, a ty si taky říkaly o píseň. Dlouho jsem hledal cestu… A našel. Vyšlapanou ve sněhu," komentuje s úsměvem novou písničku Igor Orozovič.