Igor Orozovič vydal album Sisyfá. V titulní skladbě hostuje Marta Kubišová

Zpěvák a herec Igor Orozovič vydal své druhé album Sisyfá, na kterém je autorem většiny hudby a textů. Nahrávku otevírá titulní píseň, která posluchače překvapí hlasem hostující Marty Kubišové. Její souhlas k natáčení Orozovič považuje za malý zázrak, který zdůvodňuje tím, že si legendární zpěvačku písnička prostě našla. Orozovič to řekl v rozhovoru s ČTK.
"Písnička Sisyfá zní, jako by byla o jejím životě, ale já jsem to psal o životě všech žen. Oslovil jsem s tím Martu a přesto, že se osobně známe, čekal jsem, že mě s úsměvem pošle do háje. Ale neposlala, přišla mi zpráva, že se jí písnička líbí, a tak jsme do toho šli," uvedl Orozovič.
Kubišová není jediným hostem na albu Sisyfá. Například píseň Zahrada šílenství ozdobil lehký vokál Simony Lewandowské, pop-folkové poloze duetu Z hrušní pomohl hlas Jindry Poláka z kapely Jelen a v písni Chlapec a moře (La Serenissima) zase zaznívá soprán Jany Šrejmy Kačírkové.
"Mít hosty mi u mé tvorby přijde přirozené. Možná je to tím, že jako herec jsem zvyklý mít na jevišti partnery. Já nechci prezentovat sám sebe, ale dílo. Některá píseň si prostě říká o další barvu - instrumentální nebo pěveckou. A v mých písních ženská barva být musí a já ji svým basbarytonem úplně neobsáhnu. Taky je v rámci alba fajn myslet na nějakou pestrost a překvapení. A tak hledám a beru to zodpovědně a nejenom pro efekt. Chci vypustit do světa song v takové kvalitě, jakou si zaslouží posluchač i píseň samotná," sdělil Orozovič.
Většinu svých hostů Orozovič představí publiku na již vyprodaném křtu 16. října. "Přijde Jindra Polák s Jelenem, snad i Simona Lewandowská a dokonce možná i Marta Kubišová, která ale asi nejspíš bude jenom jako sudička. Mám v plánu, že album zahrajeme od začátku do konce beze slova, tak jak ho diváci mají slyšet, protože má samozřejmě nějakou svoji vnitřní dramaturgii," podotkl.
Zajímavostí na albu Sisyfá je zhudebněná báseň Orozovičova dědečka Rostislava Korčáka Mám hlavu zpříma, která vznikla v roce 1942 v Terezíně a kterou Orozovič v hudební podobě pojmenoval Lev. "Můj dědeček z české strany, kterého jsem osobně nikdy nepoznal, vydával za druhé světové války odbojářský časopis Český kurýr. Báseň Mám hlavu zpříma napsal jako vězeň v Terezíně, kde ho gestapo při výsleších oslepilo, ale podařilo se mu přežít. K té básni jsem se dostal přes rodinu. Oproti jiným básním z jeho pozůstalosti tahle vyniká takovou strohou jednoduchostí a jasným metrem z jednoslabičných slov - to si prostě říkalo o zhudebnění," řekl hudebník.
Jako herec ztvárnil Orozovič řadu výrazných rolí především ve stálém angažmá Národního divadla moravskoslezského a pražského Národního divadla, kde je od roku 2013 členem činohry. Za roli Jiřího Traxlera v inscenaci V rytmu swingu buší srdce mé získal nominaci na Cenu Thálie.
Divadelní diváci ho znají mimo jiné díky muzikálu Davida Bowieho Lazarus, autorské životopisné komedii Bezruký Frantík či Kytici režisérské dvojice SKUTR. Filmoví a televizní diváci ho viděli například v seriálech Polda, Devadesátky či filmech Laputa, Past, Jedině Tereza, Řekni to psem nebo Na horách. Letos upoutal rolí druhého manžela zavražděné spisovatelky v televizní šestidílné minisérii Monyová.
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