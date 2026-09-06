Hvězdní Hollywood Vampires s Johnnym Deppem zahrají v Praze. Předkapelou bude Lucie

V Praze se v neděli 6. září uskuteční koncert americké rockové skupiny Hollywood Vampires, ve které působí herec Johnny Depp, zpěvák Alice Cooper a kytarista Aerosmith Joe Perry. Sestavu doplňuje kytarista Tommy Henriksen známý především svou spoluprací s německou metalovou kapelou Warlock. Jako speciální host vystoupí česká kapela Lucie.
"Pro mě je tenhle all star band jednou z nejlepších mainstreamových rockových kapel na planetě. Už jsem si to hostování před Hollywood Vampires vyzkoušel s kapelou Wanastowi Vjecy před třemi lety v Brně. Joe Perry mi podepsal kytaru Gibson Les Paul a pokecal jsem s kytaristou Tommy Henriksenem. Takže se fakt moc těším," uvedl za Lucii zpěvák a kytarista Robert Kodym.
Sportovní halu Fortuna na Výstavišti pořadatelé otevřou v 18:30. Lucie zahraje od 20:00, o hodinu později by se na jevišti měli objevit členové Hollywood Vampires.
Americká superskupina Hollywood Vampires vznikla jako pocta rockovým ikonám 70. let a naživo přináší energickou kombinaci vlastních skladeb i hitů umělců, jako jsou John Lennon, The Who nebo The Doors. K nejúspěšnějším předělávkám kapely patří například Manic Depession od Jimiho Hendrixe či Wholle Lotta Love od Led Zeppelin.
Výjimečné spojení výrazných osobností světové hudební scény slibuje silný koncertní zážitek postavený na respektu k rockové historii i nespoutané živé energii. Za svoji éru natočili dvě alba, na debutu z roku 2015 hostoval Paul McCartney.
Název kapely i prvního eponymního alba je inspirován pijáckým spolkem rockových hvězd v čele s Alice Cooperem. Kdo se chtěl stát součástí, musel údajně na jednom z večírků, které se konaly v Londýně nebo Los Angeles, "přepít" všechny stávající členy.
V Česku už Hollywood Vampires v minulosti vystupovali jako předskokani Ozzyho Osbourna v roce 2018 v pražských Letňanech a před třemi lety zakončili dvoudenní festival Slavkov Open 2023 v brněnské hale Rondo. Alice Cooper tam mimo jiné zavzpomínal na jeden ze svých největších hitů ze 70. let I´m Eighteen, který často hraje i na svých samostatných koncertech.
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