Hudebníkům se po brexitu zkomplikovala turné po Evropě, sepsali petici

Britský odchod z Evropské unie zkomplikoval hudebníkům pořádání koncertních turné i cestování mezi britskými ostrovy a kontinentem. Neshoda mezi Londýnem a Bruselem vedla k situaci, kdy muzikanti musí při cestách delších než 30 dní žádat o vízum stejně jako kdokoliv jiný, upozorňuje agentura AFP.

Proti stávajícím pravidlům se vymezili například Thom Yorke ze skupiny Radiohead či zpěvačka Dua Lipa. Vyzývají k podepsání petice, jež žádá oproštění profesionálních hudebníků a dalších umělců od vízové povinnosti.

Podle informací deníku The Independent odmítl Londýn standardní návrh Bruselu, aby umělci a tvůrci byli zbaveni vízové povinnosti při pobytu až do tří měsíců, protože britská vláda nechce to samé povolit umělcům z Evropské unie, kteří míří do Spojeného království.

Mluvčí britského premiéra v pondělí na zprávu listu podle AFP uvedl, že Británie přišla s "ambiciózním návrhem" týkajícím se pohybu při obchodních cestách, který by zahrnoval i hudebníky, unie ho však prý odmítla.

Ať už vinu za současnou situaci nese kdokoli, britští hudebníci si při cestách přesahujících 30 dní musí zažádat o vízum v Evropské unii, prokázat, že mají k dispozici dost peněz, a také dodat potvrzení o sponzorování od organizátora akce, shrnuje The Independent. Pro umělce jsou to další náklady, dodává agentura AFP.

Nová pravidla platí od 1. ledna, kdy skončilo přechodné období po brexitu.

Petice proti novým vízovým povinnostem pro hudebníky a umělce již nasbírala 254 tisíc podpisů. Své fanoušky k její podpoře vyzvali například Dua Lipa, Thom Yorke ze skupiny Radiohead nebo Louis Tomlinson z kapely One Direction.

Na hudebním průmyslu se letos navíc neblaze projevuje šíření nemoci covid-19 a s ním spojená omezení, kvůli nimž je návrat k turné i obecně koncertům ve vnitřních prostorách a na festivalech odsunut na neurčito.