Hudebníka Glena Hansarda proslavil nezávislý snímek Once. Miloval film Vrchní, prchni

Irského hudebníka Glena Hansarda (56), který ve středu zemřel při dopravní nehodě na motorce, nejvíce proslavil nezávislý snímek Once, ke kterému nejen složil hudbu, ale v němž si také zahrál hlavní roli. Kromě něj ve filmu zazářila i česká zpěvačka a muzikantka Markéta Irglová, tehdejší Hansardova životní partnerka.
Film Once i hudba k němu získaly řadu cen, v roce 2008 oba převzali Oscara za nejlepší filmovou píseň za titulní skladbu Falling Slowly.
Hansard se narodil 21. dubna 1970 v Dublinu. Už jako teenager si vydělával hraním na ulicích irské metropole, školu opustil ve 13 letech. Ve strýcově kapele hrál irské lidovky, ve 14 napsal první písničky. "Nahrál jsem je na kazetu. Když ji slyšel jeden producent, nadchla ho a v 18 jsem podepisoval smlouvu s vydavatelstvím Island," vyprávěl Hansard. Jako dvacátník založil kapelu The Frames, se kterou objížděl nejen Irsko, ale také Evropu. Později v jednom rozhovoru uvedl, že jeho matka si musela vzít půjčku, aby skupina mohla nahrát své první demo.
V létě 2001 byli hlavní hvězdou Valašského špalíčku. "Vůbec jsme s kapelou nevěděli, do čeho jdeme. Jen to, že to bude menší festival s pro mě podivným a nevyslovitelným názvem Valašský špalíček, který prý je v pohodě," vzpomínal v Deníku na dobu, kdy poznal nejen Valašské Meziříčí, ale také Irglovou, tehdy teprve třináctiletou dceru vydavatele místních novin. O dva roky později ji vzal na turné po Evropě, milostný vztah se ale zrodil až časem. "Miloval jsem ji už dlouho, ale stále jsem sám sebe přesvědčoval, že je teprve dítě," řekl Hansard v Lidových novinách.
"Markéta byla velmi mladá. Ale chvíle, co jsme spolu strávili, byly neuvěřitelně intenzivní," vzpomínal také Glen Hansard. V roce 2006 natočili Once a ve stejném roce pak Irglová a Hansard vydali první společné album svého projektu The Swell Season. Film Once se proslavil poté, co v roce 2007 získal cenu diváků na filmovém festivalu Sundance. Krátce po zisku Oscara ale jejich vztah skončil. Umělecky se Glen Hansard s Markétou Irglovou nikdy nerozešli, v roce 2020 se vydali na krátké a úspěšné severoamerické turné, první po téměř 11 letech.
Loni společně vydali třetí album projektu The Swell Season nazvané Forward. Spolupráce s Hansardem byla podle Irglové jiná než před lety. "Největší změna z mé perspektivy je v tom, že jsme si už více rovní partneři. Nejsem už někdo, kdo začíná a snaží se udržet krok s Glenem. Přeci jen myslím, že jsem se za roky vypsala, vyzpívala a posílila jsem si hlas, jsem zdatnější ve skladbě, to mě na spolupráci baví asi nejvíce. Vím, co do toho přináším, a potkáváme se jako rovnocenné, skoro až bych řekla opaky. Ženský a mužský element. Glenova dravost a syrovost a já tíhnu spíš ke kráse a něžnosti. Když to zkombinujeme dohromady, naše energie se propletou a vznikne z toho něco moc pěkného," uvedla Irglová.
Hansard se později prezentoval i sólově. Jeho album Didn't He Ramble z roku 2015 získalo nominaci na Grammy pro nejlepší folkovou desku. Od roku 2010 také každoročně na Štědrý večer vystupoval jako pouliční umělec v ulicích Dublinu, aby vybral peníze pro charitativní organizaci Dublin Simon Community, která pomáhá lidem bez domova. A v prosinci 2023 zazpíval na pohřbu irského hudebníka Shanea MacGowana, frontmana britské punkové a folkové kapely The Pogues, kde spolu s irskou zpěvačkou Lisou O'Neillovou nadchl emotivním ztvárněním vánoční písně The Pogues Fairytale of New York.
Hansard několikrát vystupoval v Česku. Například před zcela vyprodaným hledištěm na terase Jízdárny Pražského hradu, v Náměšti nad Oslavou na festivalu Folkové prázdniny nebo na nádvoří kláštera v Milevsku. V roce 2021 byl 17. listopadu na Václavském náměstí v Praze největší hvězdou Koncertu pro budoucnost. Na podzim 2023 vystoupil v pražské Lucerně a o rok později byl spolu s Irglovou hostem koncertu Vojtěcha Dyka a jeho skupiny D.Y.K. v pražské O2 areně. Letos měla dvojice vystoupit na srpnovém festivalu Soundtrack Poděbrady.
Hansard byl od roku 2022 ženatý s irskou básnířkou Maire Saaritsaovou, ve stejném roce se jim narodil syn Christy. K České republice měl velmi pozitivní vztah - četl knihy Josefa Škvoreckého, oblíbil si českou kuchyni a miloval například film Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky nebo komedii autorské dvojice Svěrák - Smoljak Vrchní, prchni.
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