Hudba

Hudebník Konrád slavil na Blues Alive. Jeho harmonika zní na albech Pražského výběru

před 5 hodinami
Hráč na foukací harmoniku a zpěvák Ondřej Konrád v neděli na festivalu Blues Alive v Šumperku s předstihem oslavil 75. narozeniny, které připadají na 29. listopad. Vystoupil se svou kapelou Gumbo, hrál vlastní i převzaté skladby a nakonec dostal i dort. Vyprodaný Festival Blues Alive začal v šumperském Domě kultury v pátek, skončí v noci na pondělí.
Hudebníka Ondřeje Konráda dle jeho slov vždycky trochu nudilo hrát čistokrevné blues "tak, jak se to má", a proto se snaží formu pokaždé nějak ozvláštnit.
Konrádova harmonika zní na desítkách českých a slovenských nahrávek různých žánrů, třeba na albech Pražského výběru, Deža Ursinho, Druhé trávy nebo Jazz Q. Dlouhodobě spolupracoval s kytaristou Lubošem Andrštem a zpěvákem Peterem Lipou, hrál v kapelách Marsyas nebo Šavle meče.

"Přestože se po celou dobu své hudební kariéry vzpírá žánrovému zařazení, jeho hlavní muzikantská linie se blues vždy týkala nebo z něj alespoň vycházela," napsal o Konrádovi dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Konrád publiku řekl, že hrát čistokrevné blues "tak, jak se to má", jej vždycky trochu nudilo, a proto se snaží formu pokaždé nějak ozvláštnit či obohatit. I v neděli tak zněly prvky jazzu, soulu či rocku a kapela kromě vlastních písní hrála také evergreeny z repertoáru Raye Charlese nebo Boba Dylana.

Kapela Gumbo, jejíž další výraznou postavou vedle Konráda je kytarista Josef Štěpánek, vznikla na přelomu milénia. Její tvorbu zachytila nahrávka Aspoň jednu krásu světa z roku 2008, ze které kapela zahrála třeba skladby Rozdělám ohně, Jako nic nebo Kamarádi z kdysi, což je podle Konráda autobiografická píseň věnovaná přátelům zmizelým za hranicemi po srpnu 1968.

hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Josef Štěpánek Luboš Andršt Peter Lipa Pražský výběr blues Blues Alive koncert

