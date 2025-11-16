Hudebník Konrád slavil na Blues Alive. Jeho harmonika zní na albech Pražského výběru

Konrádova harmonika zní na desítkách českých a slovenských nahrávek různých žánrů, třeba na albech Pražského výběru, Deža Ursinho, Druhé trávy nebo Jazz Q. Dlouhodobě spolupracoval s kytaristou Lubošem Andrštem a zpěvákem Peterem Lipou, hrál v kapelách Marsyas nebo Šavle meče.
"Přestože se po celou dobu své hudební kariéry vzpírá žánrovému zařazení, jeho hlavní muzikantská linie se blues vždy týkala nebo z něj alespoň vycházela," napsal o Konrádovi dramaturg festivalu Ondřej Bezr.
Konrád publiku řekl, že hrát čistokrevné blues "tak, jak se to má", jej vždycky trochu nudilo, a proto se snaží formu pokaždé nějak ozvláštnit či obohatit. I v neděli tak zněly prvky jazzu, soulu či rocku a kapela kromě vlastních písní hrála také evergreeny z repertoáru Raye Charlese nebo Boba Dylana.
Kapela Gumbo, jejíž další výraznou postavou vedle Konráda je kytarista Josef Štěpánek, vznikla na přelomu milénia. Její tvorbu zachytila nahrávka Aspoň jednu krásu světa z roku 2008, ze které kapela zahrála třeba skladby Rozdělám ohně, Jako nic nebo Kamarádi z kdysi, což je podle Konráda autobiografická píseň věnovaná přátelům zmizelým za hranicemi po srpnu 1968.
Narozeninový koncert měli původně obohatit také hosté, kytarista Michal Pavlíček a zpěvačka Markéta Foukalová. Oběma ale plány zhatila nemoc. "Slíbili mi, že mi to vynahradí, jen nevím, kdy a kde," řekl Konrád, jenž je nejen aktivním hudebníkem, ale také novinářem a komentátorem.
Jako předskokani s úspěchem vystoupili teenageři z uskupení Kytara Šumperk. Jde o místní spolek, který se od roku 2015 věnuje výuce hry na kytaru a práci s dětmi. Vedou jej Eliška a Martin Strachotovi a vychovali desítky mladých muzikantů - od prvních akordů až po hraní v kapele, pro nedělní večer osmičlenné.