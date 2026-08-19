Hudebník David Koller vystoupí v Praze. Na koncert láká i krátkým dokumentem

David Koller se svou skupinou v rámci série Prague Open Air ve středu 19. srpna vystoupí v pražském Areálu 7. Na koncert láká na sociálních sítích krátkým dokumentem nazvaným Okollo Kollera. Jediný letošní Kollerův samostatný letní koncert v metropoli kromě jeho největších hitů nabídne také první živé ochutnávky připravovaného studiového alba Nebudem se bát, které vyjde na konci září.
Dokumentární snímek Okolo Kollera sleduje jeden den kapely během loňského koncertu na Krumlov Open Air.
"Za roky spolupráce s Davidem jsem s kapelou projel spoustu koncertů a měl možnost vidět zblízka všechno, co jednomu vystoupení předchází. Člověk si možná ani neuvědomí, kolik práce se skrývá za hodinou a půl na pódiu – od zkoušek přes cestování až po přípravy přímo na místě," uvedl režisér dokumentu Filip Čermák. "David má kolem sebe nejen mimořádně talentované muzikanty, ale také skvělé lidi. A právě to, co jsem měl možnost během těch let vidět a zažít, jsem si nechtěl nechat jen pro sebe," doplnil.
Zpěvák a skladatel David Koller vydal svou zatím poslední sólovou desku nazvanou LP XXIII před třemi roky. Loni vyšel na streamech a YouTube pod názvem Live Forum Karlín 2024 záznam koncertu. Přináší průřez více než 30 lety Kollerovy tvorby - od autorských skladeb přes úpravy písní z éry jeho působení ve skupině Lucie až po vystoupení hostů. Mezi nimi je třeba zpěvačka Lenka Dusilová hostující v písních Sen a Amerika.
Pražský rodák Koller, který loni oslavil pětašedesátiny, před dvěma lety naposledy vystoupil jako člen kapely Lucie. Jako člen rockové Lucie působil od roku 1987. Založením kapely Kollerband navázal na svůj sólový projekt z roku 1993. Pod názvem Kollerband seskupil roku 2002 své hudební přátele a v květnu 2004 v době pauzy Lucie vydal první dvojalbum. V sestavě jeho nynější doprovodné skupiny působí jako bubeník i jeho syn Adam Koller.
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