Hudebník, básník a buddhista Cohen měnil světadíly, ženy i drogy. Pak žil v klášteře

Kanadský zpěvák a básník Leonard Cohen patřil spolu s Bobem Dylanem či Paulem Simonem do trojice písničkářů, kteří se proslavili v uvolněných šedesátých letech minulého století a od té doby ovlivnili několik generací. Vyhlášený milovník žen, který žil pět let v klášteře, se odjakživa pohyboval na půl cesty mezi posvátným a světským. Zemřel před deseti lety, 7. listopadu 2016. Bylo mu 82 let.
Výjimečné literární nadání spojoval Leonard Cohen se schopností vtělit metaforický text do silné folkové melodie. Víru i milostnou touhu propojil i ve své asi nejznámější písni Hallelujah, jež se od prvního vydání v roce 1984 dočkala mnoha verzí od různých umělců. Vznikla o ní kniha a stala se součástí soundtracků k filmům či veřejných událostí včetně olympijských her.
Mezi Cohenovy další slavné písně patří třeba So Long, Marianne, Bird on a Wire nebo I'm Your Man. Nostalgický klid Cohenových balad připomínal jeho zenovou zkušenost, byť jednu ze svých nejhezčích písní, průzračnou Suzanne, napsal už v mládí.
V průběhu druhé poloviny 20. století mizel tento drobný muž s výrazným nosem z dohledu a zase se objevoval v triumfálních návratech. Jeho alba ze 60. let 20. století jsou dnes stejně slavná jako ta z osmdesátých, kdy se z praktikujícího žida stal nadšený student zenu. Nejdřív ze všeho se ale proslavil jako básník a romanopisec.
Narodil se 21. září 1934 v židovské rodině v Montrealu. Jeho dědeček přicestoval do města z rabínské univerzity v Litvě. Leonard vystudoval univerzitu a hebrejskou školu. Ve dvaadvaceti debutoval sbírkou veršů Let Us Compare Mythologies a časem přidal dalších deset sbírek. Pak napsal báseň o tanečnici, jíž se nemohl dotknout jinak než myšlenkou, neboť byla ženou jeho přítele. Jmenovala se Suzanne. Udělal z ní píseň a tou otevřel své první album Songs of Leonard Cohen (1967).
Hrát na kytaru se naučil od potulného písničkáře a na recitálech se začal sám doprovázet. Odjel do Řecka na ostrov Hydra a tam potkal zásadní inspiraci - blonďatou Norku Marianne. Žili spolu s přestávkami sedm let a o jejich rozchodu vypráví jeho slavný hit So Long, Marianne. Na ostrově napsal Cohen i dva romány - oba velice osobní, těžko stravitelné a velmi otevřené. Po jeho druhém díle Nádherní poražení (1966, česky 1997) jej kritika nazvala kanadským Jamesem Joycem.
"Napůl vlk a napůl anděl" byl po návratu z ostrova Hydra představen Bobu Dylanovi, Andymu Warholovi a hlavně krásné Nico, do které se zamiloval a napsal o ní píseň Joan of Arc. Navzdory mnoha láskám se Cohen nikdy neoženil, syna Adama a dceru Lorcu má s bývalou přítelkyní Suzanne. Kultovní postavu z něj učinilo již zmíněné první album, k jeho dalším slavným deskám patří Songs from a Room (1969), Songs of Love and Hate (1971), Various Positions (1984), I'm Your Man (1988).
Navzdory ohromnému úspěchu Leonard Cohen často utíkal před depresí, která ho neustále trýznila, měnil světadíly, ženy, drogy a druhy whisky. Bydlel na farmě v Tennessee, New Yorku, Paříži, Los Angeles a jeho životem se mihly stovky žen. Odpovědi na mnohé otázky nalezl až ve studiu zenu. Od roku 1994 pět let meditoval v zen-buddhistickém klášteře vysoko v horách jižní Kalifornie. "Jsem příliš šťastný na to, abych ještě psal," prohlásil během pobytu v klášteře.
Když oblékl znovu své oblíbené černé obleky od Armaniho, vydal se na cestu do Indie a zjistil, že dřívější temnoty ustupují: "Viděl jsem slunce zářící na chromovaných náraznících aut a říkal si, 'Páni, to je krása'!" A začal zase zpívat. Po albu Essential z října 2002 následovalo v roce 2004 Dear Heather, na kterém někdejší trýznivost a vášeň nahradilo smíření. Další deska s názvem Old Ideas vyšla v roce 2012 a Cohenovým posledním, patnáctým studiovým albem je Thanks for the Dance z roku 2019.
V roce 2006 vydal Cohen sbírku básní, říkanek, aforismů a obrázků Kniha toužení (česky vyšla v roce 2008) a byl uveden do americké rokenrolové síně slávy. Třikrát také vystoupil v Praze, v letech 2008, 2009 a 2013. Při svém prvním vystoupení koncertoval tehdy čtyřiasedmdesátiletý hudebník bez předkapely a během více než tří hodin představil průřez svou mnohaletou tvorbou. Posluchači na většinu skladeb reagovali potleskem už po zaznění prvních tónů a koncert provázely bouřlivé ovace publika vestoje. Při druhých dvou pražských koncertech to bylo velmi podobné.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.
Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem
Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.
Putin chce Trumpa přesvědčit o jedné věci. Válka by kvůli ní ani nemusela skončit
Demokraty ovládaný Kongres může americkému prezidentovi ztížit prosazování jeho představy o konci války na Ukrajině – tedy obnovení ekonomických vazeb s Ruskem a tlak na Kyjev, aby souhlasil s územními ústupky. Kreml však podle zdrojů agentury Bloomberg přestává věřit, že Trump dokáže s Kyjevem pohnout, a počítá s dalším pokračováním války.
Češky zmařily „rakouskou pohádku“. V úvodu MS nakonec vyhrály
České hokejistky vstoupily vítězně do mistrovství světa, když v Dánsku porazily nováčka mezi elitou Rakousko 4:1. Dlouho to však bylo překvapivě těsné. Dvěma góly a asistencí se na výhře favoritek podílela Kateřina Mrázová, branku a přihrávku si připsala Natálie Mlýnková.