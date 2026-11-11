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Hudba

Hudebníci v pěti městech připomenou tvorbu kytaristy Radima Hladíka

ČTK
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V pěti městech se uskuteční vystoupení Pocta Radimu Hladíkovi, Má hra – Tour 2026, které připomene tvorbu jednoho z nejvýznamnějších českých kytaristů. Sérii koncertů odehraje spojení hudebníků poslední sestavy Blue Effect, jejich hostů a profesionálního jazzového orchestru CBC Big Band.

Radim Hladík: Titulková
Skladatel, kytarista a producent Radim Hladík se narodil 13. prosince 1946 v Praze a zemřel 4. prosince 2016 ve věku 69 let. Foto: Fotobanka ČTK – Šimková Veronika
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Publikum čekají skladby z projektu Nová syntéza i klasické hity Blue Effect. Turné odstartuje 1. prosince v Ostravě, následovat budou koncerty v Brně, Praze, Plzni a Hradci Králové. Za pořadatele o tom informoval Roman Helcl.

"Závěr letošního roku, který připomíná Hladíkovy nedožité osmdesátiny i deset let od jeho úmrtí, přinese vedle turné také biografický film, knižní životopis, velkou výstavu i zveřejnění dosud nevydaných hudebních nahrávek u vydavatelství Supraphon," sdělil Helcl.

Pražský rodák Radim Hladík se narodil 13. prosince 1946 a zemřel 4. prosince 2016 ve věku 69 let.

V programu Pocta Radimu Hladíkovi, Má hra – Tour 2026 se na jednom pódiu potkají hudebníci poslední sestavy kapely Blue Effect Václav Zima (bicí), Vojtěch Říha (baskytara, zpěv), Honza Křížek (zpěv, kytara) a Pavel Bohatý (zpěv) společně s hosty Adamem Krofianem (sólová kytara), Romanem Helclem (kytara), Ivou Marešovou (zpěv), Tomášem Fröde (zpěv) a Yannickem Tevi (zpěv). Na pražské zastávce se 9. prosince jako host představí také hudebník Michal Pavlíček.

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Výjimečný rozměr pěti koncertům dodá profesionální orchestr CBC Big Band pod vedením Miroslava Surky a s dirigentem Romanem Fišerem v čele. Právě díky jeho spojení s rockovou sestavou se na koncertní pódia vrátí skladby z projektu Nová syntéza, který odkazuje ke dvěma deskám ze 70. let. Blue Effect je tehdy natočil společně s jazzovým orchestrem JOČR a propojil v nich svět rocku s velkým orchestrálním zvukem. Nyní vybrané skladby z alba Nová syntéza po letech znovu zazní v podobě, v jaké je Radim Hladík původně napsal.

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"Spojení bigbítu s orchestrálními aranžemi, které nabízí Nová syntéza, pro mě bylo vždycky obrovským zážitkem. Možnost zahrát si tyhle skladby v takové sestavě je výjimečná. Jsem moc rád, že společně můžeme Radimovu hudbu znovu přivést na koncertní pódia a uctít jeho památku," uvedl zpěvák Honza Křížek.

Skladatel, producent a člen Beatové síně slávy Hladík uchvacoval zejména s Blue Effectem svou technikou posluchače několika generací. V dalších letech kapela několikrát pozměnila název (Modrý efekt, M. efekt) a především obsazení. Postavení Hladíka jako vůdčí postavy však bylo nezpochybnitelné. Hladík také produkoval desky o generaci mladších kapel, byl garantem dokumentárního cyklu České televize s názvem Bigbít a psal hudbu k filmům a divadelním inscenacím.

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