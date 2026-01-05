Hudební televize MTV skončila. Od hvězdných momentů k pokleslým reality show

Řečeno jazykem marketingových klišé: byla to víc než jen hudební televize. V dobách své největší slávy ovlivňovala hudební a módní vkus celých generací. K poslednímu prosinci 2025 ukončila po celém světě vysílání několika svých kanálů. Přinášíme v deseti bodech příběh popkulturního fenoménu, který se loučí.
Jak video zabilo rádio
První čistě hudební televize odstartovala své vysílání 1. srpna 1981 zapíchnutím vlajky se svým ikonickým, tužkou načrtnutým logem rovnou na Měsíc. Po zvolání „Dámy a pánové, rock'n'roll“ symbolicky pokračovala písní Video Killed The Radio Star od britské skupiny Buggles. Kabelová televize, která si vytyčila úkol 24 hodin denně vysílat hudební videoklipy, postupně proměňovala pop kulturu. Hvězdy jako Prince, Madonnu, Michaela Jacksona, Britney Spears, ‘NSync, Beyonce nebo Lady Gagu si dnes neumíme představit bez jejich videoklipů. Ale ve svých začátcích neměla MTV z čeho vybírat.
Spojení hudby a televize nezačalo v MTV
Hudebníci se s televizním médiem museli naučit žít skoro dvě dekády před počátkem MTV. Ve Velké Británii už v 60. letech fungoval například pořad Top of the Pops, kde se mohli muzikanti v televizi pravidelně živě prezentovat. Mnozí objevili kapely jako The Rolling Stones, The Beatles nebo The Supremes právě kvůli tomuto pořadu. Přestože formát videoklipu si mohli ještě v 70. letech dovolit jen ti opravdu největší hráči jako právě The Beatles nebo Queen, v 80. letech už se do tvorby videoklipů pouštěla britská vlna umělců, která je z dnešního pohledu „alternativní“. A právě proto, že MTV neměla pro vysílání dostatek tuzemského popového materiálu, mladým Američanům se k uším – a hlavně očím – dostaly kapely jako Duran Duran nebo Adam Ant.
Michael Jackson prolomil rasovou bariéru
V prvních letech MTV téměř nevysílala tvorbu černošských umělců. Program vysílání z počátku 80. let mluvil sám za sebe. Za kolegy tmavé pleti, které ve vysílání nenalézal, se tenkrát veřejně postavil i David Bowie. Průlom přišel až v roce 1983 s Michaelem Jacksonem a jeho videoklipy k písním Billie Jean a Thriller. Nejenže Thriller svou produkcí, délkou i schopností vyprávět příběh vydá za krátkometrážní film, Jackson mohl na obrazovkách prodat i svoje pohybové nadání. Podle The Guardian stál videoklip 900 000 $ – přičemž do ceny se muselo započítat nejen samotné filmování a triky, ale také desetidenní zkouška choreografie.
Vypojeno ze zásuvky
MTV sice hudbu leckdy proměnila jen v nablýskané pozlátko, nesmazatelnou službu ale hudebnímu světu prokázala svým MTV Unplugged. Produkčně jednoduchý formát akustických koncertů podle řady publicistů redefinoval celou generaci rocku. Vůbec první vystupující kapela Squeeze koncept akustického hraní plně nepochopila a její členové se dostavili na zkoušku s elektrickými kytarami. Od zahajujícího roku 1989 ale konceptem MTV Unplugged prošly jak rockové kapely (Aerosmith, The Cure, Oasis, Pearl Jam), tak popové zpěvačky (Mariah Carey, Sinéad O'Connor, Shakira, Alanis Morissette). Synonymem MTV Unplugged jsou sety Nirvany a Erica Claptona z 90. let. MTV se ale povedlo koncept úspěšně nakopnout i v pandemickém roce 2020, a to účastí současných hvězd. Jeho budoucnost je však nejistá.
Reality show útočí
Poslední roky už se MTV hudbě skoro vůbec nevěnovala a především na přelomu tisíciletí se zaměřila na televizní reality show. „Drama, diamanty a tatínkova kreditka“ hrály hlavní roli v show o oslavách rozmazlených teenagerů My Super Sweet 16, jež si vyžádala neuvěřitelných 94 epizod. MTV Cribs pouštěla diváky do domovů celebrit. Králem hudebních hvězd se ve světě reality show stal Ozzy Osbourne, který si společně s rodinou ochočil kamery přímo ve svém obýváku. A pořad Jackass se svými kuriózními sebemrskačskými a mnohdy riskantními pranky? Všechno, co v tomto žánru fungovalo na MTV, dodnes úspěšně přežívá na YouTube.
Animáky, co testovaly hranice humoru
„Když 8. března 1993 Beavis and Butt-head debutovali na MTV, bylo tomu tak k radosti mladých diváků, utrpení jejich rodičů a kritici vyhlašovali konec světa,“ píše Roger Cormier v americkém časopise Mental Floss na adresu animovaného sitcomu. Na Beavisovi a Butt-headovi je nejlepší (krom jejich smíchu) asi to, že si zcela otevřeně utahují přímo ze samotných diváků MTV. Dvěma jednoduchým mladíkům, fanouškům heavy metalu a hard rocku, co neřeší celé dny nic jiného, než co dávají v televizi a jak „tvrdé“ to je, dělala protipól seriálová Daria (sarkastická, trpící a až moc chytrá pro tenhle svět).
Tyjátr jménem MTV Video Music Awards
Při udělování těchto hudebních cen byl samotný ceremoniál odjakživa (tedy od roku 1984) důležitější, než kdo si odnesl trofej za to, jaké natočil hudební video. Přestože nejoceňovanější hvězdou MTV Awards je dle statistik Taylor Swift, jsou to ceny, které daly divákům především Madonnu ve svatebních šatech, svíjející se na podlaze při zpěvu písně Like a Virgin. A taky roztržku mezi Axlem Rosem a Kurtem Cobainem nebo Liama Gallaghera, jak ukazuje během vystoupení neslušná gesta na svého bratra Noela i publikum. Přinesly i Eminemovu armádu klonů, Britney Spears na stagi s živým hadem a o pár let později líbající Madonnu. Došlo také na kontroverzního rapera Kanye Westa, který narušil vyhlášení ceny pro Taylor Swift, což tehdy odsoudil i prezident Obama, nebo na twerkující Miley Cyrus… Byly to ceny, kde forma vítězila nad obsahem na plné čáře.
Legendární benefiční Live Aid
„V Londýně je teď poledne, ve Filadelfii sedm ráno a na celém světě je právě teď čas pro Live Aid,“ zaznělo 13. července 1985 na úvod televizního přenosu šestnáctihodinového benefičního dvojkoncertu, který měl za cíl vybrat co nejvíc peněz na boj s hladomorem v Etiopii. MTV (společně s ABC) zajišťovala „americkou“ část vysílání, v jehož rámci probíhaly i rozhovory s muzikanty. Ve vysílání se střídaly koncerty z londýnského Wembley a stadionu Johna F. Kennedyho ve Filadelfii. Na akci mimo jiné vystoupili například Queen, Paul McCartney, David Bowie nebo U2.
Aféra s ňadrem Janet Jacksonové
„MTV začala vysílat 1. srpna 1981, to znamená, že už 2. srpna pravděpodobně dostávala čočku za to, že hraje málo muziky,“ glosoval Rob Sheffield pro Rolling Stone postupné mizení hudebního obsahu z televize, která měla právě muziku ve svém názvu. Poté co MTV překonala (i když pod nátlakem) kontroverze ohledně nedostatečného poskytování prostoru umělcům tmavé pleti, ji čekalo dvacet let na trůnu popkultury. Její úpadek pak lze datovat zhruba od roku 2004 v souvislosti s „Nipplegate“ Justina Timberlaka a Janet Jacksonové, jejíž nechtěně odhalené ňadro v přímém přenosu způsobilo poprask.
Kdo nebo co nahradí MTV?
MTV už je dávno nahrazena. Nejprve umělci dostali k dispozici YouTube a VEVO. S nástupem Spotify i dalších streamovacích platforem jsme možná na pár let zapomněli, že videoklipy existují, a nechali se bombardovat tanečky na TikToku, ale Spotify pak začalo umožňovat přehrávání videoklipů přímo na platformě. A také je tu kino, kam si dnes už běžně můžeme zajít na záznam koncertu svého oblíbeného interpreta (ať už jde třeba o záznamy tour Taylor Swift či Muse, nebo komentovanou přehrávku aktuálního alba ze studia, kterou loni do kin vyslal anglický zpěvák a textař Yungblud). Videoklip neumře, umřel jen jeden televizní kanál.
