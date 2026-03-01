Přeskočit na obsah
Benative
1. 3. Bedřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hudba

Hudební Brit Awards ovládla Olivia Deanová. Skupinou roku se stala Wolf Alice

ČTK

Ocenění Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová za desku The Art of Loving. Deanová v letošním ročníku Brit Awards zvítězila celkem ve čtyřech kategoriích, uvedli pořadatelé. Ocenění v kategorii skupina roku si odnesla rocková kapela Wolf Alice, která v loňském roce vydala album The Clearing.

BRIT Awards in Manchester
Zpěvačka Olivia Deanová v letošním ročníku Brit Awards zvítězila celkem ve čtyřech kategoriích. Foto: REUTERS
Reklama

V mezinárodních kategoriích zvítězila španělská zpěvačka Rosalía mezi sólovými umělci a americká kapela Geese mezi skupinami. Rosalía zaujala propojením klasické hudby s popem, na sociálních sítích se šířil singl Berghain, na němž hostovali islandská zpěvačka Björk a americký hudebník Yves Tumor. Geese kritici popisovali jako "první velkou americkou kapelu generace Z".

Související

Deanová uspěla i v kategoriích umělec roku, pop a také skladba roku za duet Rein Me In se Samem Fenderem. Deanová letos také zvítězila v kategorii objev roku amerických ocenění Grammy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Macinka, ministr zahraničí, politik, Eva Filipi, bývalá velvyslankyně, diplomatka
Petr Macinka, ministr zahraničí, politik, Eva Filipi, bývalá velvyslankyně, diplomatka
Petr Macinka, ministr zahraničí, politik, Eva Filipi, bývalá velvyslankyně, diplomatka

ŽIVĚNepřesouvejte se sami. Vláda chystá letadla pro Čechy a Slováky prchající z Blízkého východu

Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se Slovenskem kvůli pomoci slovenským občanům. V neděli to oznámil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který odpoledne svolal kvůli situaci v oblasti krizový štáb svého resortu. Ten pak doporučil Čechům na Blízkém východě, aby se řídili doporučeními v daných zemích a sami se nepřesouvali.

Systém ochrany letounů CASA
Systém ochrany letounů CASA
Systém ochrany letounů CASA

„Jsme připraveni reagovat.“ Letadlo s českými vojáky v epicentru íránské krize

Vojenské zpravodajství a pražský generální štáb sleduje eskalaci konfliktu na Blízkém východě ve velkém detailu. Především kvůli českým vojákům, kteří nyní v oblasti působí. Hlavně jde o skupinu příslušníků ozbrojených sil pod vedením topografa Libora Mašlaně pracujících v pozorovatelské misi MFO. Jeho jednotku současné boje zastihly na Sinajském poloostrově.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama