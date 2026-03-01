Hudební Brit Awards ovládla Olivia Deanová. Skupinou roku se stala Wolf Alice

Ocenění Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová za desku The Art of Loving. Deanová v letošním ročníku Brit Awards zvítězila celkem ve čtyřech kategoriích, uvedli pořadatelé. Ocenění v kategorii skupina roku si odnesla rocková kapela Wolf Alice, která v loňském roce vydala album The Clearing.
V mezinárodních kategoriích zvítězila španělská zpěvačka Rosalía mezi sólovými umělci a americká kapela Geese mezi skupinami. Rosalía zaujala propojením klasické hudby s popem, na sociálních sítích se šířil singl Berghain, na němž hostovali islandská zpěvačka Björk a americký hudebník Yves Tumor. Geese kritici popisovali jako "první velkou americkou kapelu generace Z".
Deanová uspěla i v kategoriích umělec roku, pop a také skladba roku za duet Rein Me In se Samem Fenderem. Deanová letos také zvítězila v kategorii objev roku amerických ocenění Grammy.
ŽIVĚNepřesouvejte se sami. Vláda chystá letadla pro Čechy a Slováky prchající z Blízkého východu
Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se Slovenskem kvůli pomoci slovenským občanům. V neděli to oznámil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který odpoledne svolal kvůli situaci v oblasti krizový štáb svého resortu. Ten pak doporučil Čechům na Blízkém východě, aby se řídili doporučeními v daných zemích a sami se nepřesouvali.
ŽIVĚPři leteckém útoku na Írán zemřel bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád
Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA.
Další zklamání pro Plzeň. Tři dny po vyřazení od Atén senzačně selhala v lize
Fotbalisté Plzně překvapivě prohráli ve 24. kole první ligy ve Zlíně 0:3 a v pátém utkání jarní části nejvyšší soutěže poprvé nebodovali. Slovácko navzdory půlhodinovému oslabení zvítězilo v Karviné 2:0 a pokračuje v úniku ode dna.
„Jsme připraveni reagovat.“ Letadlo s českými vojáky v epicentru íránské krize
Vojenské zpravodajství a pražský generální štáb sleduje eskalaci konfliktu na Blízkém východě ve velkém detailu. Především kvůli českým vojákům, kteří nyní v oblasti působí. Hlavně jde o skupinu příslušníků ozbrojených sil pod vedením topografa Libora Mašlaně pracujících v pozorovatelské misi MFO. Jeho jednotku současné boje zastihly na Sinajském poloostrově.
Konflikt na Blízkém východě brzdí i fotbal. A jak to bude s mistrovstvím světa v USA?
Kvůli konfliktu na Blízkém východě se na začátku týdne nebudou hrát plánované zápasy asijské fotbalové Ligy mistrů. Asijská fotbalová konfederace je dnes odložila. Zároveň je nyní složité představit si, že íránští fotbalisté v létě nastoupí na mistrovství světa v USA.