Hudba jako z devadesátek, ale modernější. Objevem roku podle BBC je dívčí trio

Londýnské dívčí trio Flo, jehož hudbu na pomezí popu a R&B silně inspirovala 90. léta minulého století, vyhrálo výroční anketu BBC Sound of 2023. Ta každoročně objevuje nové talenty, dříve upozornila na zpěvačky Adele a Ellie Goulding nebo hitmakera Sama Smithe.

Jak píše BBC, čerstvé laureátky přes videomost pozdravil raper Stormzy, který jim poblahopřál k vítězství a svěží tvorbě. "Válíte naprosto ve všech ohledech. Jsem si jistý, že o vás uslyšíme celých dalších patnáct dvacet let," věří.

Flo tvoří zpěvačky Renée Downer, Stella Quaresma a Jorja Douglas, je jim mezi 19 a 21 lety. Skupinu v roce 2019 založil manažer. Nejprve vyzkoušel více různých obsazení. Současné členky se však nepotkaly až na konkurzu. Renée Downer a Stella Quaresma společně studovaly na divadelní škole. V Německu narozenou Jorju Douglas, vítězku méně známé pěvecké soutěže Got What It Takes z roku 2017, poprvé slyšely na Instagramu, dodává britský deník Guardian.

Všechny tři se tak už znaly, když usilovaly o místo ve Flo. "Když to manažer různě zkoušel prohazovat, řekly jsme mu, že v tomhle složení si rozumíme. A tak už jsme takhle zůstaly," vysvětluje Jorja Douglas.

Zpočátku musely pracovat na taneční choreografii, dnes si dávají víc záležet na zpěvu, říkají. Před třemi roky podepsaly smlouvu s vydavatelstvím Island Records, které patří pod nadnárodní Universal Music Group, vloni pak vydaly debutový singl Cardboard Box. Ten podle BBC použitím vícehlasů a celkovým laděním silně evokuje 90. léta minulého století, kdy bylo R&B populárnější než rap a hitparády vedly dívčí skupiny: v Americe například Destiny's Child a TLC, v Británii pak Spice Girls nebo Sugababes.

List Guardian song zařadil mezi dvacítku nejlepších písní uplynulého roku. "Je to jako návrat strojem času do roku 2000," napsal. Členkám Flo se ostatně již dostalo podpory od hvězd z přelomu tisíciletí jako raperky Missy Elliott nebo zpěvačky Brandy. "Ty jsou fakt old school. Hodně nás inspirovaly a ovlivnily v tom, co děláme," přitakává Jorja Douglas.

"Díky našim mámám jsme vyrůstaly na devadesátkové hudbě, takže je těžké nebýt ovlivněná Brandy nebo Faith Evans nebo SWV," vyjmenovává zpěvačka další tehdejší celebrity. "Určitě je naše hudba nostalgická, ale nemyslím, že jen kopírujeme něco, co už tu bylo dřív," dodává.

K současnému zvuku se hudebnice snaží posouvat producent řečený MNEK, který spolupracoval například s Beyoncé. "Je to takový náš kmotr a mentor," upřesňuje Renée Downer. Jejich cílem je povzbuzovat dívky a ženy, aby si věřily, a obecně dodávat posluchačům "pocit nezávislosti, podpory a inspiraci".

Po prvním singlu vloni zveřejnily EP nazvané The Lead, které dosud nasbíralo přes 70 milionů streamů a vyneslo jim pozvání do televizních pořadů Joolse Hollanda nebo americké talkshow Jimmyho Kimmela. Tuto středu Flo na cenách Brit Awards převezmou sošku pro objev roku.

O vítězi nejnovějšího ročníku ankety BBC rozhodlo přes 130 kritiků a odborníků z branže včetně zástupců streamovacích platforem Spotify a Apple Music, festivalu v Glastonbury nebo hvězd jako zpěváka Sama Smithe, hitmakerky Duy Lipy, rapera Stormzyho a kapely Foals.

K dřívějším vítězům patří zpěvačky Adele, Ellie Goulding a Celeste, kapela Years and Years, dívčí trio Haim nebo kytarista Michael Kiwanuka. Vloni kritici a odborníci vybrali zpěvačku PinkPantheress, jejíž hity se šířily po sociální síti TikTok.