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Kultura

Hrady se stěhují na Moravu. Lodí dojedete na Mig 21, Harlej nebo Landu

Kultura

Páté pokračování putovního festivalu Hrady CZ se odehraje tento pátek a sobotu na Veveří. V areálu nedaleko Brna vyrostou dvě pódia, na nichž se vystřídají například Daniel Landa, Rybičky 48 nebo Vypsaná fixa.

Zpěvák a herec Jiří Macháček na koncertu své kapely Mig 21.
Zpěvák a herec Jiří Macháček na koncertu své kapely Mig 21.Foto: HRADY CZ – Tomas Snirer
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Zajímavostí této zastávky je, že se k ní dá dojet i lodí. Hrad Veveří se totiž vypíná nad Brněnskou přehradou. Základním principem tradičního festivalu je stejný program, který se týden po týdnu odehrává na osmi českých a moravských hradech.

Začíná se v pátek 7. srpna odpoledne, pokračuje se v sobotu. Zábavu prvního dne obstará například tanzmetalová formace Trautenberk, jejíž základnou jsou západočeské Klatovy.

Z dalších výrazných jmen české scény uvidí návštěvníci „Chlapeckou taneční, pěveckou a striptérskou skupinu z Prahy 5 – Smíchova“ (tedy Mig 21) či populární Rybičky 48.

Miraiův obývák

Kapely se na pódiích rychle střídají, většina z nich hraje alespoň hodinu čistého času. Sobotní headlineři – Mirai a Daniel Landa – mají k dispozici dokonce 90 minut, tedy plnohodnotný koncertní set.

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 „V jednotlivých zastávkách festivalu neděláme rozdíly, všude jedeme na sto dvacet procent, koncert se snažíme dělat vždy speciální. Máme úplně novou scénu na míru pro Hrady CZ ve tvaru našeho domácího bejváku, je to docela vychytávka,“ popsal frontman Mirai Navrátil.

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Další program je stylově hodně rozmanitý: Vystoupí mimo jiné popová zpěvačka Lenny, žánrový crossover Krucipüsk s výrazným headlinerem Tomášem Hájíčkem nebo rockový Harlej s hity jako Přirození nebo Zrzi Zrzi.

Organizátoři festivalu dlouhodobě spolupracují s Národním památkovým ústavem. Pro návštěvníky s festivalovou vstupenkou budou v sobotu odpoledne zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Veveří podle kapacity památky.

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