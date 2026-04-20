Hudba

Houslista Šporcl vzdá v novém projektu poctu Freddiemu Mercurymu

ČTK

Houslista Pavel Šporcl začal ve studiu Propast natáčet singl Can't Take It Anymore, kterým chce vzdát poctu členovi skupiny Queen Freddiemu Mercurymu. Vydání i křest singlu se uskuteční 4. září, kdy bude uveden na festivalu Freddie Days ve švýcarském Montreux.

Pavel Šporcl
Český houslista Pavel Šporcl je absolventem Akademie múzických umění v Praze a další vzdělání získal v USA. Během své kariéry vystupoval v mnoha zemích světa.Foto: ČTK
Na novém projektu Šporcl spolupracuje se zpěvákem Milanem Devinnem, rockerem Petrem Jandou a Mikem Moranem, britský producentem, který se ujal klavírních partů a aranží.

Zpěvák Mercury, který proslul svým extravagantním vystupováním na pódiu a čtyřoktávovým hlasovým rozsahem, zemřel 24. listopadu 1991. Letos 5. září by oslavil 80. narozeniny.

"Freddie Mercury pro mě vždy představoval svobodu, odvahu a jedinečnou schopnost propojovat světy, které se na první pohled zdají vzdálené. Dokázal s naprostou přirozeností spojovat sílu rocku, cit pro emoci i velkolepost téměř až operního výrazu. I proto je mi tento projekt velmi blízký. Také ve svém rockovém programu Rebel with the Blue Violin rád propojuji různé hudební polohy a hledám cestu, jak je publiku přiblížit co nejživěji a nejpřirozeněji. O to více mě těší, že letos zamířím také na Freddie Days v Montreux. Být součástí projektu, který Freddieho odkaz připomíná a zároveň podporuje osvětu v tématu, o němž je třeba mluvit s respektem, citlivostí a odpovědností, považuji za velmi důležité," uvedl Šporcl.

Text skladby Can't Take It Anymore napsal Peter Freestone, dlouholetý osobní asistent a blízký přítel Mercuryho. Vychází z jeho osobních vzpomínek. Hudbu složil a hlavní vokál nazpíval Milan Devinne. Na nahrávce se podílejí také Daniel Matoušek, sólista Opery Národního divadla v Praze, a Petra Alvarez, dvojnásobná nominantka na cenu Thálie.

Nový singl nevzniká pouze jako hudební pocta. Stává se také oficiální hymnou organizace Up2Life, kterou vede Devinne a která se prostřednictvím svého vzdělávacího programu věnuje osvětě v oblasti HIV/AIDS mezi mladými lidmi v České republice.

Šporcl je známý netradičními projekty, například se souborem Romano Stilo Ensemble. Při příležitosti desátého výročí spolupráce s vydavatelstvím Supraphon převzal v roce 2013 Jubilejní platinovou desku za 190.000 prodaných CD. Známým Šporclovým albem je například vánoční nahrávka Christmas on the Blue Violin, kterou natočil s Královskou liverpoolskou filharmonií vedenou Sebastianem Langem-Lessingem.

Mnohem širší publikum, než jaké je běžně k vidění na koncertech klasické hudby, nalákal projektem Sporcelain označovaným za popový crossover. Předloni natočil pod názvem Rebel with the Blue Violin album se známými rockovými hity interpretů, jako jsou Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Pink Floyd nebo Rolling Stones. Šporcl vystupoval s orchestry po celém světě. Loni absolvoval turné v USA, kde debutoval v legendárním newyorském rockovém klubu 54 Below.

